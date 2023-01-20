https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846219855.html

Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки

Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки - РИА Новости, 20.01.2023

Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки

Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:35

2023-01-20T12:35

2023-01-20T12:35

дмитрий песков

латинская америка

украина

россия

в мире

сша

оружие

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине находящегося на балансе их вооруженных сил российского оружия в обмен на поставки американской техники. "В наше время вообще трудно что-то себе представить, что может стать неожиданностью. Но здесь очень важны все-таки, скажем так, правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки... обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стало ли заявление США неожиданностью для Кремля и есть ли уверенность в латиноамериканских партнерах, что они "не пойдут на поводу у США".

https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html

латинская америка

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, латинская америка, украина, россия, в мире, сша, оружие