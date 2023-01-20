Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846219855.html
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки - РИА Новости, 20.01.2023
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки
Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:35
2023-01-20T12:35
дмитрий песков
латинская америка
украина
россия
в мире
сша
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине находящегося на балансе их вооруженных сил российского оружия в обмен на поставки американской техники. "В наше время вообще трудно что-то себе представить, что может стать неожиданностью. Но здесь очень важны все-таки, скажем так, правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки... обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стало ли заявление США неожиданностью для Кремля и есть ли уверенность в латиноамериканских партнерах, что они "не пойдут на поводу у США".
https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html
латинская америка
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, латинская америка, украина, россия, в мире, сша, оружие
Дмитрий Песков, Латинская Америка, Украина, Россия, В мире, США, Оружие
12:35 20.01.2023
 
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки

Песков: Кремль будет отслеживать ситуацию с поставкой оружия Украине из Латинской Америки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине находящегося на балансе их вооруженных сил российского оружия в обмен на поставки американской техники.
"В наше время вообще трудно что-то себе представить, что может стать неожиданностью. Но здесь очень важны все-таки, скажем так, правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки... обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стало ли заявление США неожиданностью для Кремля и есть ли уверенность в латиноамериканских партнерах, что они "не пойдут на поводу у США".
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:38
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
 
Дмитрий ПесковЛатинская АмерикаУкраинаРоссияВ миреСШАОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала