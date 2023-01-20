https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846219855.html
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки - РИА Новости, 20.01.2023
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки
Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:35
2023-01-20T12:35
2023-01-20T12:35
дмитрий песков
латинская америка
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине находящегося на балансе их вооруженных сил российского оружия в обмен на поставки американской техники. "В наше время вообще трудно что-то себе представить, что может стать неожиданностью. Но здесь очень важны все-таки, скажем так, правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки... обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стало ли заявление США неожиданностью для Кремля и есть ли уверенность в латиноамериканских партнерах, что они "не пойдут на поводу у США".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, латинская америка, украина, россия, в мире, сша, оружие
Дмитрий Песков, Латинская Америка, Украина, Россия, В мире, США, Оружие
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки
Песков: Кремль будет отслеживать ситуацию с поставкой оружия Украине из Латинской Америки
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине находящегося на балансе их вооруженных сил российского оружия в обмен на поставки американской техники.
"В наше время вообще трудно что-то себе представить, что может стать неожиданностью. Но здесь очень важны все-таки, скажем так, правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки... обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стало ли заявление США неожиданностью для Кремля и есть ли уверенность в латиноамериканских партнерах, что они "не пойдут на поводу у США".