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В МО упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий

В МО упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий - РИА Новости, 20.01.2023

В МО упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий

В Московской области упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на Главгосстройнадзор... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:57

2023-01-20T16:57

2023-01-20T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Московской области упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на Главгосстройнадзор региона.Как рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко, теперь оценивать облик будущих магазинов, офисных зданий и других объектов будут лишь по внешнему видуфасадов. Упрощение процедуры ускорит сроки подготовки документов для получения разрешения на строительство."Задача правительства региона состоит в том, чтобы такие объекты реализовывались в кратчайшие сроки, не теряя при этом в качестве, в том числе в качестве архитектурных решений", – добавил Гордиенко.По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, все решения будут приниматься с участием застройщиков и авторов проекта."Всего в 2022 году было проведено 51 заседание и рассмотрено 680 проектов, порядка 40% из которых относятся к объектам нежилого назначения, таким как торговля, промышленные и складские комплексы, объекты общественного питания, офисы и другие", – сообщила она.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)