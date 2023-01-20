Рейтинг@Mail.ru
В МО упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230120/nezhilye-1846325270.html
В МО упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий
В МО упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий - РИА Новости, 20.01.2023
В МО упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий
В Московской области упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на Главгосстройнадзор... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:57
2023-01-20T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593898414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e854f6b9105d1c53a3418868255b6e55.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Московской области упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на Главгосстройнадзор региона.Как рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко, теперь оценивать облик будущих магазинов, офисных зданий и других объектов будут лишь по внешнему видуфасадов. Упрощение процедуры ускорит сроки подготовки документов для получения разрешения на строительство."Задача правительства региона состоит в том, чтобы такие объекты реализовывались в кратчайшие сроки, не теряя при этом в качестве, в том числе в качестве архитектурных решений", – добавил Гордиенко.По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, все решения будут приниматься с участием застройщиков и авторов проекта."Всего в 2022 году было проведено 51 заседание и рассмотрено 680 проектов, порядка 40% из которых относятся к объектам нежилого назначения, таким как торговля, промышленные и складские комплексы, объекты общественного питания, офисы и другие", – сообщила она.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593898414_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_feaa62f50365964245cad65bea3800bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:57 20.01.2023
 

В МО упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий

© Depositphotos.com / AndreyPopovПлан здания
План здания - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Depositphotos.com / AndreyPopov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Московской области упростили процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на Главгосстройнадзор региона.
Как рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко, теперь оценивать облик будущих магазинов, офисных зданий и других объектов будут лишь по внешнему видуфасадов. Упрощение процедуры ускорит сроки подготовки документов для получения разрешения на строительство.
"Задача правительства региона состоит в том, чтобы такие объекты реализовывались в кратчайшие сроки, не теряя при этом в качестве, в том числе в качестве архитектурных решений", – добавил Гордиенко.
По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, все решения будут приниматься с участием застройщиков и авторов проекта.
"Всего в 2022 году было проведено 51 заседание и рассмотрено 680 проектов, порядка 40% из которых относятся к объектам нежилого назначения, таким как торговля, промышленные и складские комплексы, объекты общественного питания, офисы и другие", – сообщила она.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала