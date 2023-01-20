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В семи муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС из-за наводнения

В семи муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС из-за наводнения - РИА Новости, 20.01.2023

В семи муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС из-за наводнения

Режим ЧС из-за наводнения на юго-западе и юге Сербии введен в семи муниципалитетах, передает Радио и телевидение Сербии (РТС). РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:28

2023-01-20T17:28

2023-01-20T17:28

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БЕЛГРАД, 20 янв – РИА Новости. Режим ЧС из-за наводнения на юго-западе и юге Сербии введен в семи муниципалитетах, передает Радио и телевидение Сербии (РТС). В регионе Западных Балкан идут сильные дожди, которые с четверга на пятницу перешли в снегопад. Из-за осадков опасно вырос уровень воды в реках Лим, Грабовица, Рашка и Ибар на севере Черногории, юго-западе Сербии и Косово и Метохии. Армия и полиция Сербии в четверг активно подключились к борьбе с последствиями разлива рек, спасатели МВД эвакуировали 84 человека на юго-западе страны. "Чрезвычайная ситуация в пятницу в муниципалитетах Приеполе, Сьеница, Нови-Пазар, Брус, Тутин, Куршумлия и Прокупле. Река Ибар разлилась в районе города Рашка", - передает национальный телеканал. В пятницу в районе Нови-Пазара по данным СМИ было обнаружено в воде тело одного из двух упавших в реку Трнавица мужчин, поиски второго продолжаются. РТС разместило видео разлива рек и стихийных потоков. На одном из них река Ибар на большой скорости несёт черепичную крышу подтопленного здания. На севере Косово и Метохии, где компактно проживают сербы, разлилась река Ибар в северной части муниципалитета Косовская-Митровице и городе Звечан, также сложная ситуация сложилась в муниципалитете Лепосавич. По данным СМИ из домов на берегу Ибара на севере края в ночь на пятницу было эвакуировано 120 семей. Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии в пятницу сообщила, что окажет помощь косовским сербам в возмещении ущерба от наводнения на севере края. В центральной Сербии помимо пяти муниципалитетов в режиме ЧС разлились реки в районах Драгачево и Чачака. Коммунальные службы усиливают насыпи на берегах.

https://ria.ru/20230112/shtorm-1844408329.html

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