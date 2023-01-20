https://ria.ru/20230120/nauka-1846211714.html

Российские психологи создали методику помощи для участников СВО

Российские психологи создали методику помощи для участников СВО - РИА Новости, 20.01.2023

Российские психологи создали методику помощи для участников СВО

Ученые МГППУ совместно с Агентством стратегических инициатив разработали методику по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:30

2023-01-20T12:30

2023-01-20T13:17

наука

общество

россия

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

психология

агентство стратегических инициатив (аси)

самарская область

университетская наука

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ученые МГППУ совместно с Агентством стратегических инициатив разработали методику по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи чрезвычайными событиями и боевыми действиями. Об этом заявила руководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Ольга Ульянина в рамках пресс-тура, который прошел на площадках вуза.По словам Ульяниной, разные ситуации предполагают разный спектр и направления работы, и соответствующий инструмент.Помимо этого, специалисты вуза проведут обучение психологов по разработанной методике. Образовательная программа стартует 20 января в Самарской области. Первый модуль программы — теоретический — пройдет онлайн. Второй и третий — в очном формате. Эксперты МГППУ проведут в регионе практико-ориентированные занятия.В дальнейшем вуз планирует масштабировать опыт и обучить разработанной методике по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи чрезвычайными событиями и боевыми действиями, сводные бригады психологов всех субъектов России.

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общество, россия, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), психология, агентство стратегических инициатив (аси), самарская область, университетская наука, навигатор абитуриента