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Российские психологи создали методику помощи для участников СВО - РИА Новости, 20.01.2023
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Наука
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Российские психологи создали методику помощи для участников СВО
Российские психологи создали методику помощи для участников СВО - РИА Новости, 20.01.2023
Российские психологи создали методику помощи для участников СВО
Ученые МГППУ совместно с Агентством стратегических инициатив разработали методику по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:30
2023-01-20T13:17
наука
общество
россия
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
психология
агентство стратегических инициатив (аси)
самарская область
университетская наука
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ученые МГППУ совместно с Агентством стратегических инициатив разработали методику по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи чрезвычайными событиями и боевыми действиями. Об этом заявила руководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Ольга Ульянина в рамках пресс-тура, который прошел на площадках вуза.По словам Ульяниной, разные ситуации предполагают разный спектр и направления работы, и соответствующий инструмент.Помимо этого, специалисты вуза проведут обучение психологов по разработанной методике. Образовательная программа стартует 20 января в Самарской области. Первый модуль программы — теоретический — пройдет онлайн. Второй и третий — в очном формате. Эксперты МГППУ проведут в регионе практико-ориентированные занятия.В дальнейшем вуз планирует масштабировать опыт и обучить разработанной методике по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи чрезвычайными событиями и боевыми действиями, сводные бригады психологов всех субъектов России.
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общество, россия, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), психология, агентство стратегических инициатив (аси), самарская область, университетская наука, навигатор абитуриента
Наука, Общество, Россия, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Психология, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Самарская область, Университетская наука, Навигатор абитуриента
12:30 20.01.2023 (обновлено: 13:17 20.01.2023)
 

Российские психологи создали методику помощи для участников СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовФедеральный координационный центр (ФКЦ) по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации. Работа экстренных (кризисных) психологов в Ситуационном центре
Федеральный координационный центр (ФКЦ) по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации. Работа экстренных (кризисных) психологов в Ситуационном центре - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ученые МГППУ совместно с Агентством стратегических инициатив разработали методику по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи чрезвычайными событиями и боевыми действиями. Об этом заявила руководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Ольга Ульянина в рамках пресс-тура, который прошел на площадках вуза.

"Первая ситуация, конечно, связана с сопровождением и оказанием психологической помощи и военнослужащему, и семье, когда член семьи мобилизован и отправляется на обучение и последующее участие в СВО. Вторая — это когда военнослужащий ранен и проходит лечение в госпитале с последующим возвращением домой. Следующий контекст связан с военнослужащими, пропавшими без вести или попавшими в плен. И еще один контекст — это сопровождение семьи, в которой, к сожалению, военнослужащий погиб", — объяснила она.

По словам Ульяниной, разные ситуации предполагают разный спектр и направления работы, и соответствующий инструмент.
Помимо этого, специалисты вуза проведут обучение психологов по разработанной методике. Образовательная программа стартует 20 января в Самарской области. Первый модуль программы — теоретический — пройдет онлайн. Второй и третий — в очном формате. Эксперты МГППУ проведут в регионе практико-ориентированные занятия.
В дальнейшем вуз планирует масштабировать опыт и обучить разработанной методике по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи чрезвычайными событиями и боевыми действиями, сводные бригады психологов всех субъектов России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 16:49
Путин призвал уделить внимание развитию служб психологической помощи
 
НаукаОбществоРоссияМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)ПсихологияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Самарская областьУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
 
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