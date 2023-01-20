12:30 20.01.2023 (обновлено: 13:17 20.01.2023)
Российские психологи создали методику помощи для участников СВО
© РИА Новости / Евгений БиятовФедеральный координационный центр (ФКЦ) по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации. Работа экстренных (кризисных) психологов в Ситуационном центре
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ученые МГППУ совместно с Агентством стратегических инициатив разработали методику по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи чрезвычайными событиями и боевыми действиями. Об этом заявила руководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Ольга Ульянина в рамках пресс-тура, который прошел на площадках вуза.
"Первая ситуация, конечно, связана с сопровождением и оказанием психологической помощи и военнослужащему, и семье, когда член семьи мобилизован и отправляется на обучение и последующее участие в СВО. Вторая — это когда военнослужащий ранен и проходит лечение в госпитале с последующим возвращением домой. Следующий контекст связан с военнослужащими, пропавшими без вести или попавшими в плен. И еще один контекст — это сопровождение семьи, в которой, к сожалению, военнослужащий погиб", — объяснила она.
По словам Ульяниной, разные ситуации предполагают разный спектр и направления работы, и соответствующий инструмент.
Помимо этого, специалисты вуза проведут обучение психологов по разработанной методике. Образовательная программа стартует 20 января в Самарской области. Первый модуль программы — теоретический — пройдет онлайн. Второй и третий — в очном формате. Эксперты МГППУ проведут в регионе практико-ориентированные занятия.
В дальнейшем вуз планирует масштабировать опыт и обучить разработанной методике по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи чрезвычайными событиями и боевыми действиями, сводные бригады психологов всех субъектов России.
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