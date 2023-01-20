https://ria.ru/20230120/natsproekt-1846177391.html

В Липецкой области открылся дом культуры в рамках нацпроекта

В Липецкой области открылся дом культуры в рамках нацпроекта - РИА Новости, 20.01.2023

В Липецкой области открылся дом культуры в рамках нацпроекта

Благодаря нацпроекту "Культура" в селе Спешнево-Ивановское Данковского района Липецкой области открылся новый Дом культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:59

2023-01-20T10:59

2023-01-20T10:59

липецкая область

игорь артамонов

данковский район

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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Благодаря нацпроекту "Культура" в селе Спешнево-Ивановское Данковского района Липецкой области открылся новый Дом культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Это седьмой ДК, построенный в рамках нацпроекта, с начала его реализации в регионе в 2019 году. Главы региона отметил, что ДК построили за 10 месяцев. Он совместил в себе функции учреждения культуры, образовательного центра и общественного пространства.Сумма проекта составила 37,5 миллиона рублей. Еще 19 миллионов рублей было выделено на благоустройство прилегающей к ДК территории в рамках государственной программы "Формирование современной городской среды в Липецкой области".По словам Артамонова, общая площадь нового ДК составляет 400 квадратных метров, половину которых занимает зрительный зал на 200 мест. Также в здании разместилась большая библиотека. Жители села смогут найти себе занятия по интересам – в ДК будут работать 12 кружков и клубных формирований."Думаю, что это хороший подарок для жителей села. Видно, что они с большим трепетом относятся к сохранению культурных традиций, здесь много творческих людей и рукодельных мастеров, которые хотят делиться опытом. Надеюсь, в новом доме культуры они воплотят в жизнь все свои планы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230120/zavod-1846174408.html

данковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, данковский район