https://ria.ru/20230120/nastuplenie-1846384397.html

В США призвали Украину воздержаться от наступления до получения помощи

В США призвали Украину воздержаться от наступления до получения помощи - РИА Новости, 20.01.2023

В США призвали Украину воздержаться от наступления до получения помощи

Официальные лица в США призывают Украину пока воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета объявленной помощи и подготовки... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:19

2023-01-20T20:19

2023-01-20T22:28

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

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россия

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министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальные лица в США призывают Украину пока воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета объявленной помощи и подготовки украинских военных, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации. Чиновник также добавил, что на данный момент Вашингтон твердо придерживается своего решения не передавать Киеву танки Abrams на фоне спорной ситуации с Берлином по вопросу поставки этого вида вооружений. США с начала российской специальной военной операции на Украине уже направили Киеву помощь на более чем 26 миллиардов долларов, включая РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, внедорожники, вертолеты, боеприпасы и т.д. Последний пакет, о котором было объявлено 19 января, оценивается в 2,5 миллиарда долларов и включает боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker. В пятницу Пентагон сообщил, что в новый пакет также войдут системы ПВО NASAMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, m1 abrams, javelin (птрк)