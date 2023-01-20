https://ria.ru/20230120/most-1846304852.html
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 20.01.2023
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:11
2023-01-20T16:11
2023-01-20T16:24
россия
чп на крымском мосту
крымский мост
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ.В среду министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск."Сегодня в 16.05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чп на крымском мосту, крымский мост, общество
Россия, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Общество
16:11 20.01.2023 (обновлено: 16:24 20.01.2023)
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновили