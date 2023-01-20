https://ria.ru/20230120/most-1846304852.html

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 20.01.2023

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:11

2023-01-20T16:11

2023-01-20T16:24

россия

чп на крымском мосту

крымский мост

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ.В среду министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск."Сегодня в 16.05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, чп на крымском мосту, крымский мост, общество