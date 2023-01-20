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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 20.01.2023
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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 20.01.2023
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:11
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россия
чп на крымском мосту
крымский мост
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ.В среду министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск."Сегодня в 16.05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
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россия, чп на крымском мосту, крымский мост, общество
Россия, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Общество
16:11 20.01.2023 (обновлено: 16:24 20.01.2023)
 
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновили

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ.
В среду министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск.
"Сегодня в 16.05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 13:41
Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста
 
РоссияЧП на Крымском мостуКрымский мостОбщество
 
 
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