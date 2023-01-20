https://ria.ru/20230120/moskva-1846155976.html

На крыше станции метро "Пыхтино" в Москве оборудуют площадку для отдыха

На крыше станции метро "Пыхтино" в Москве оборудуют площадку для отдыха - РИА Новости, 20.01.2023

На крыше станции метро "Пыхтино" в Москве оборудуют площадку для отдыха

На крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро создадут площадку для отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:14

2023-01-20T09:14

2023-01-20T09:14

общество

городское хозяйство москвы

андрей бочкарев

москва

мосинжпроект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570817_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_b2375c3e37dd0e1d0ae0305b6fb1a796.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро создадут площадку для отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Площадка нового общественного пространства расположится над платформой на уровне земли, посетители смогут сюда попасть, обойдя наземный вестибюль станции "Пыхтино". Территорию выложат гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков разобьют клумбы и установят скамейки", - сказал Бочкарев, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что с площадки будет открываться вид на долину реки Ликовы и окружающие природные ландшафты. Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что проектом предусмотрено создание удобных лестничных спусков и тропинок, ведущих от площадки на крыше станции к создаваемой на берегу Ликовы прогулочной зоне. По словам Бочкарева, общественное пространство протянется до здания отдыха локомотивных бригад, которое входит в состав станционного комплекса "Пыхтино". Из здания также предусмотрен выход на площадку.

https://ria.ru/20220926/tonnel-1819494378.html

https://ria.ru/20220810/metro-1808508411.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, андрей бочкарев, москва, мосинжпроект