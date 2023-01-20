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На крыше станции метро "Пыхтино" в Москве оборудуют площадку для отдыха - РИА Новости, 20.01.2023
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На крыше станции метро "Пыхтино" в Москве оборудуют площадку для отдыха
На крыше станции метро "Пыхтино" в Москве оборудуют площадку для отдыха - РИА Новости, 20.01.2023
На крыше станции метро "Пыхтино" в Москве оборудуют площадку для отдыха
На крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро создадут площадку для отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:14
2023-01-20T09:14
общество
городское хозяйство москвы
андрей бочкарев
москва
мосинжпроект
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро создадут площадку для отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Площадка нового общественного пространства расположится над платформой на уровне земли, посетители смогут сюда попасть, обойдя наземный вестибюль станции "Пыхтино". Территорию выложат гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков разобьют клумбы и установят скамейки", - сказал Бочкарев, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что с площадки будет открываться вид на долину реки Ликовы и окружающие природные ландшафты. Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что проектом предусмотрено создание удобных лестничных спусков и тропинок, ведущих от площадки на крыше станции к создаваемой на берегу Ликовы прогулочной зоне. По словам Бочкарева, общественное пространство протянется до здания отдыха локомотивных бригад, которое входит в состав станционного комплекса "Пыхтино". Из здания также предусмотрен выход на площадку.
https://ria.ru/20220926/tonnel-1819494378.html
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общество, городское хозяйство москвы, андрей бочкарев, москва, мосинжпроект
Общество, Городское хозяйство Москвы, Андрей Бочкарев, Москва, Мосинжпроект
09:14 20.01.2023
 
На крыше станции метро "Пыхтино" в Москве оборудуют площадку для отдыха

На крыше строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро создадут площадку для отдыха

© mos.ruПроект станции "Пыхтино" московского метро
Проект станции Пыхтино московского метро
© mos.ru
Проект станции "Пыхтино" московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро создадут площадку для отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Площадка нового общественного пространства расположится над платформой на уровне земли, посетители смогут сюда попасть, обойдя наземный вестибюль станции "Пыхтино". Территорию выложат гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков разобьют клумбы и установят скамейки", - сказал Бочкарев, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
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Отмечается, что с площадки будет открываться вид на долину реки Ликовы и окружающие природные ландшафты. Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что проектом предусмотрено создание удобных лестничных спусков и тропинок, ведущих от площадки на крыше станции к создаваемой на берегу Ликовы прогулочной зоне.
По словам Бочкарева, общественное пространство протянется до здания отдыха локомотивных бригад, которое входит в состав станционного комплекса "Пыхтино". Из здания также предусмотрен выход на площадку.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыАндрей БочкаревМоскваМосинжпроект
 
 
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