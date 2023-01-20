https://ria.ru/20230120/moldaviya-1846246106.html

В МИД раскритиковали блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов

В МИД раскритиковали блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов - РИА Новости, 20.01.2023

В МИД раскритиковали блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов

Москва призывает Кишинев снять введенные ранее дискриминационные запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, и рассматривает данные шаги как... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:44

2023-01-20T13:44

2023-01-20T14:06

в мире

москва

молдавия

россия

мария захарова

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва призывает Кишинев снять введенные ранее дискриминационные запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, и рассматривает данные шаги как нарушение прав русскоязычных жителей страны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в четверг глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ издал приказ о блокировке сайтов информационного агентства Eurasia Daily и российского портала "Блокнот" под предлогом распространения пропаганды, которая якобы приводит к розжигу ненависти."Данное решение стало очередным шагом официального Кишинева, направленным на полное вытеснение русскоязычного контента и русскоязычных СМИ из информационного пространства Молдавии. Все это делается на фоне ничем не ограниченной и откровенно антироссийской по своей сути деятельности в стране украинских и западных средств массовой информации", - написала Захарова в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Она отметила, что Москва рассматривает блокирование российских информационных ресурсов "как еще одно грубое нарушение властями Молдавии под откровенно надуманными предлогами принципа обеспечения плюрализма мнений и свободы СМИ, а также права русскоязычных жителей Молдавии на доступ к информации.Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840218061.html

https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839472857.html

москва

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, молдавия, россия, мария захарова, кишинев