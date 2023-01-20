13:44 20.01.2023 (обновлено: 14:06 20.01.2023)
В МИД раскритиковали блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов
В МИД назвали блокировку Молдавией русскоязычных порталов нарушением свободы СМИ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва призывает Кишинев снять введенные ранее дискриминационные запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, и рассматривает данные шаги как нарушение прав русскоязычных жителей страны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в четверг глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ издал приказ о блокировке сайтов информационного агентства Eurasia Daily и российского портала "Блокнот" под предлогом распространения пропаганды, которая якобы приводит к розжигу ненависти.
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"Данное решение стало очередным шагом официального Кишинева, направленным на полное вытеснение русскоязычного контента и русскоязычных СМИ из информационного пространства Молдавии. Все это делается на фоне ничем не ограниченной и откровенно антироссийской по своей сути деятельности в стране украинских и западных средств массовой информации", - написала Захарова в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она отметила, что Москва рассматривает блокирование российских информационных ресурсов "как еще одно грубое нарушение властями Молдавии под откровенно надуманными предлогами принципа обеспечения плюрализма мнений и свободы СМИ, а также права русскоязычных жителей Молдавии на доступ к информации.
"Призываем Кишинев воздерживаться от подобных шагов, не имеющих ничего общего с подлинной свободой и демократией, снять введенные ранее дискриминационные запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ, отказаться от сомнительных амбиций на присвоение себе некой монополии на истину", - заключила дипломат.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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