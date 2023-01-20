https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846328020.html

Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий

Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий - РИА Новости, 20.01.2023

Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий

Координационная группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам, которые участвуют в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:08

2023-01-20T17:08

2023-01-20T17:09

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий вяткин

россия

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам, которые участвуют в спецоперации, сейчас выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Рабочая группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам-участникам СВО. Сейчас выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации", - сказано в сообщении. Как отметил первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин, приостанавливать выплату пенсий военным пенсионерам, которые были мобилизованы, и приравненным к ним лицам несправедливо - ассигнования на выплату есть в бюджете. Помимо этого, рабочая группа предлагает дать ветеранам боевых действий и членам семей погибших защитников Отечества право на бесплатную юридическую помощь, уточнили в партии. "Существующий пробел в законодательстве будет справедливо восполнить, включив эти категории граждан в число льготных, которые могут получать такую помощь", - подчеркнул Вяткин. Он также отметил, что все проблемы, носящие системный характер, будут проработаны с профильными ведомствами и правительством РФ на законодательном уровне.

https://ria.ru/20230119/mobilizatsiya-1845885333.html

https://ria.ru/20230116/stazh-1845096458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий вяткин, россия, единая россия, госдума рф