17:08 20.01.2023 (обновлено: 17:09 20.01.2023)
Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий
Парламентская группа проработает сохранение пенсий мобилизованным в зону СВО военным
Военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам, которые участвуют в спецоперации, сейчас выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам-участникам СВО. Сейчас выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации", - сказано в сообщении.
Как отметил первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин, приостанавливать выплату пенсий военным пенсионерам, которые были мобилизованы, и приравненным к ним лицам несправедливо - ассигнования на выплату есть в бюджете.
"Эти люди должны получать и денежное содержание, и назначенную им пенсию. Они своей службой уже заслужили особое к себе отношение. В Минобороны нас поддерживают. Проработаем этот вопрос по линии рабочей группы со всеми соответствующими ведомствами", - приводят в пресс-службе слова Вяткина, который занимается координацией законодательного обеспечения деятельности рабочей группы по вопросам СВО.
Помимо этого, рабочая группа предлагает дать ветеранам боевых действий и членам семей погибших защитников Отечества право на бесплатную юридическую помощь, уточнили в партии.
"Существующий пробел в законодательстве будет справедливо восполнить, включив эти категории граждан в число льготных, которые могут получать такую помощь", - подчеркнул Вяткин.
Он также отметил, что все проблемы, носящие системный характер, будут проработаны с профильными ведомствами и правительством РФ на законодательном уровне.