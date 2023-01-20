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Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий - РИА Новости, 20.01.2023
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Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий
Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий - РИА Новости, 20.01.2023
Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий
Координационная группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам, которые участвуют в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:08
2023-01-20T17:09
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий вяткин
россия
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам, которые участвуют в спецоперации, сейчас выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Рабочая группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам-участникам СВО. Сейчас выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации", - сказано в сообщении. Как отметил первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин, приостанавливать выплату пенсий военным пенсионерам, которые были мобилизованы, и приравненным к ним лицам несправедливо - ассигнования на выплату есть в бюджете. Помимо этого, рабочая группа предлагает дать ветеранам боевых действий и членам семей погибших защитников Отечества право на бесплатную юридическую помощь, уточнили в партии. "Существующий пробел в законодательстве будет справедливо восполнить, включив эти категории граждан в число льготных, которые могут получать такую помощь", - подчеркнул Вяткин. Он также отметил, что все проблемы, носящие системный характер, будут проработаны с профильными ведомствами и правительством РФ на законодательном уровне.
https://ria.ru/20230119/mobilizatsiya-1845885333.html
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общество, дмитрий вяткин, россия, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Вяткин, Россия, Единая Россия, Госдума РФ
17:08 20.01.2023 (обновлено: 17:09 20.01.2023)
 
Мобилизованным военным могут сохранить выплату пенсий

Парламентская группа проработает сохранение пенсий мобилизованным в зону СВО военным

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам, которые участвуют в спецоперации, сейчас выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО проработает с профильными ведомствами вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам-участникам СВО. Сейчас выплата пенсий приостанавливается на период мобилизации", - сказано в сообщении.
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Как отметил первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин, приостанавливать выплату пенсий военным пенсионерам, которые были мобилизованы, и приравненным к ним лицам несправедливо - ассигнования на выплату есть в бюджете.
"Эти люди должны получать и денежное содержание, и назначенную им пенсию. Они своей службой уже заслужили особое к себе отношение. В Минобороны нас поддерживают. Проработаем этот вопрос по линии рабочей группы со всеми соответствующими ведомствами", - приводят в пресс-службе слова Вяткина, который занимается координацией законодательного обеспечения деятельности рабочей группы по вопросам СВО.
Помимо этого, рабочая группа предлагает дать ветеранам боевых действий и членам семей погибших защитников Отечества право на бесплатную юридическую помощь, уточнили в партии.
"Существующий пробел в законодательстве будет справедливо восполнить, включив эти категории граждан в число льготных, которые могут получать такую помощь", - подчеркнул Вяткин.
Он также отметил, что все проблемы, носящие системный характер, будут проработаны с профильными ведомствами и правительством РФ на законодательном уровне.
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