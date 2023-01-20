Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846223995.html
В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации
В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации - РИА Новости, 20.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:48
2023-01-20T13:50
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
россия
псковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834414989_6:28:2994:1709_1920x0_80_0_0_dd5a6dad93d1ac8b5fd0aa89c4c8bd3b.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации.Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.Представитель Кремля пообещал уточнить значение фразы о продолжении действия указа. По его мнению, вероятно, речь идет о юридической особенности."Не готов сейчас точно вам ответить, уточню — и тогда проясню ситуацию", — добавил он.На прошлой неделе Песков заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230119/otsrochka-1846088920.html
https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845434034.html
россия
псковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834414989_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_0a0e59c54e2a358437dfa85fb7ce3baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии, россия, псковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России, Россия, Псковская область, Украина
12:48 20.01.2023 (обновлено: 13:50 20.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации

Песков призвал ориентироваться на слова Путина по вопросу завершения частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации.
Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.

"В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось <...>, было обеспечено по России. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться", — сказал Песков.

Представитель Кремля пообещал уточнить значение фразы о продолжении действия указа. По его мнению, вероятно, речь идет о юридической особенности.
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 19:09
IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января
"Не готов сейчас точно вам ответить, уточню — и тогда проясню ситуацию", — добавил он.
На прошлой неделе Песков заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.
Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:58Специальная военная операция на Украине
В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковЧастичная мобилизация в РоссииРоссияПсковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала