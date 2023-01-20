https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846223995.html

В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации

В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации - РИА Новости, 20.01.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:48

2023-01-20T12:48

2023-01-20T13:50

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

дмитрий песков

частичная мобилизация в россии

россия

псковская область

украина

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации.Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.Представитель Кремля пообещал уточнить значение фразы о продолжении действия указа. По его мнению, вероятно, речь идет о юридической особенности."Не готов сейчас точно вам ответить, уточню — и тогда проясню ситуацию", — добавил он.На прошлой неделе Песков заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230119/otsrochka-1846088920.html

https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845434034.html

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псковская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии, россия, псковская область, украина