12:48 20.01.2023 (обновлено: 13:50 20.01.2023)
В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации
Песков призвал ориентироваться на слова Путина по вопросу завершения частичной мобилизации
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации.
Так он прокомментировал информацию об ответе администрации президента на обращение депутата заксобрания Псковской области. В нем, как утверждается, говорилось, что указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.
"В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось <...>, было обеспечено по России. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться", — сказал Песков.
Представитель Кремля пообещал уточнить значение фразы о продолжении действия указа. По его мнению, вероятно, речь идет о юридической особенности.
"Не готов сейчас точно вам ответить, уточню — и тогда проясню ситуацию", — добавил он.
На прошлой неделе Песков заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.
Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.