https://ria.ru/20230120/minoborony-1846264958.html

Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах

Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах - РИА Новости, 20.01.2023

Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 103... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:31

2023-01-20T14:31

2023-01-20T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)