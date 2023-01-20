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Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах
Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах - РИА Новости, 20.01.2023
Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 103... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:31
2023-01-20T14:31
2023-01-20T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах
Минобороны: российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах