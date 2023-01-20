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Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/minoborony-1846264958.html
Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах
Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах - РИА Новости, 20.01.2023
Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 103... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:31
2023-01-20T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:31 20.01.2023
 
Российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах

Минобороны: российские войска за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 103 районах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 78 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 103 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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