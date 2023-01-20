https://ria.ru/20230120/maldivy-1846210611.html
Россияне раскупают туры на Мальдивы
Россияне раскупают туры на Мальдивы - РИА Новости, 20.01.2023
Россияне раскупают туры на Мальдивы
Мягкая ковид-политика Мальдив и прямые рейсы обеспечили рост турпотока из России в эту страну — в 2022 году показатель увеличился более чем в два раза к... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:11
2023-01-20T12:11
2023-01-20T12:11
туризм
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дмитрий горин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мягкая ковид-политика Мальдив и прямые рейсы обеспечили рост турпотока из России в эту страну — в 2022 году показатель увеличился более чем в два раза к допандемийному уровню, рассказал РИА Новости вице-президент РСТ (Российский союз туриндустрии) Дмитрий Горин."У Мальдив очень хорошая динамика в последние годы. До пандемии страну посещало 80-90 тысяч россиян в год, а в 2022 году — 205 тысяч", — сообщил Горин.Он отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Мальдивы были одним из первых государств, с которыми Россия возобновила воздушное сообщение в 2020-м."В пандемию большинство стран были недоступны для поездок. Рост Мальдив обусловлен тем, что они были открыты в этот период. Второе — сюда летали как регулярные рейсы "Аэрофлота", так и стыковочные, в основном через страны Ближнего Востока. Плюс не было жестких ковидных ограничений: туристы могли въезжать по ПЦР-тесту", — добавил вице-президент РСТ.В то же время Горин уточнил, что с точки зрения организованного туризма, топ-5 самых популярных у россиян направлений в 2022 году возглавили Турция, Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Таиланд. Мальдивы же стали только шестыми.
https://ria.ru/20230120/puteshestviya-1845887914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, дмитрий горин, мальдивы, аэрофлот, туризм, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Горин, Мальдивы, Аэрофлот, Туризм, Отдых на море, куда можно лететь
Россияне раскупают туры на Мальдивы
РСТ: мягкая ковид-политика Мальдив и прямые рейсы обеспечили рост турпотока из России