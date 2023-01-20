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В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского - РИА Новости, 20.01.2023
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В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского
В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского - РИА Новости, 20.01.2023
В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского
В Киеве будут судить местного жителя, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о минировании офиса Владимира Зеленского, ему грозит до 8 лет... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:00
2023-01-20T15:00
украина
в мире
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киеве будут судить местного жителя, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о минировании офиса Владимира Зеленского, ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в пятницу в Киевской городской прокуратуре.Согласно материалам следствия, 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о минировании здания Офиса Зеленского, расположенного на улице Банковая в Киеве. Правоохранители установили личность и задержали его. Сообщается, во время обыска в квартире обвиняемого нашли коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери. Свои действия задержанный объяснил "недовольством из-за отключения электроэнергии", уточнили в прокуратуре. В данный момент мужчина находится под стражей. Санкция статьи предусматривает лишения свободы от четырех до восьми лет.
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украина, в мире, владимир зеленский, киев
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Киев
15:00 20.01.2023
 
В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского

Киевлянину грозит до восьми лет тюрьмы за ложные сообщения о минировании офиса Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание администрации президента Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киеве будут судить местного жителя, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о минировании офиса Владимира Зеленского, ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в пятницу в Киевской городской прокуратуре.
"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении киевлянина, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва в правительственном здании", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Согласно материалам следствия, 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о минировании здания Офиса Зеленского, расположенного на улице Банковая в Киеве. Правоохранители установили личность и задержали его. Сообщается, во время обыска в квартире обвиняемого нашли коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери. Свои действия задержанный объяснил "недовольством из-за отключения электроэнергии", уточнили в прокуратуре.
В данный момент мужчина находится под стражей. Санкция статьи предусматривает лишения свободы от четырех до восьми лет.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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