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В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского

В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского - РИА Новости, 20.01.2023

В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского

В Киеве будут судить местного жителя, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о минировании офиса Владимира Зеленского, ему грозит до 8 лет... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:00

2023-01-20T15:00

2023-01-20T15:00

украина

в мире

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киеве будут судить местного жителя, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о минировании офиса Владимира Зеленского, ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в пятницу в Киевской городской прокуратуре.Согласно материалам следствия, 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о минировании здания Офиса Зеленского, расположенного на улице Банковая в Киеве. Правоохранители установили личность и задержали его. Сообщается, во время обыска в квартире обвиняемого нашли коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери. Свои действия задержанный объяснил "недовольством из-за отключения электроэнергии", уточнили в прокуратуре. В данный момент мужчина находится под стражей. Санкция статьи предусматривает лишения свободы от четырех до восьми лет.

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украина, в мире, владимир зеленский, киев