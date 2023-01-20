В Киеве будут судить лжеминера здания офиса Зеленского
Киевлянину грозит до восьми лет тюрьмы за ложные сообщения о минировании офиса Зеленского
Здание администрации президента Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киеве будут судить местного жителя, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о минировании офиса Владимира Зеленского, ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в пятницу в Киевской городской прокуратуре.
"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении киевлянина, обвиняемого в двух эпизодах заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва в правительственном здании", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Согласно материалам следствия, 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о минировании здания Офиса Зеленского, расположенного на улице Банковая в Киеве. Правоохранители установили личность и задержали его. Сообщается, во время обыска в квартире обвиняемого нашли коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери. Свои действия задержанный объяснил "недовольством из-за отключения электроэнергии", уточнили в прокуратуре.
В данный момент мужчина находится под стражей. Санкция статьи предусматривает лишения свободы от четырех до восьми лет.