https://ria.ru/20230120/likvidatsiya-1846328552.html
Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ*
Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* - РИА Новости, 20.01.2023
Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ*
Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки "Исламское государство"* в ходе операции в провинции Дераа на... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:09
2023-01-20T17:09
2023-01-20T17:10
в мире
сирия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки "Исламское государство"* в ходе операции в провинции Дераа на юге страны, передает сирийское информационное агентство SANA. Сообщается, что операция по ликвидации террористов состоялась в городе Аль-Музейриб на западе Дераа. Источник в сирийских органах безопасности заявил агентству, что в результате операции был уничтожен командир ИГ* Мухаммед Али аш-Шагури и двое сопровождавших его боевиков. По словам источника, аш-Шагури был одним из лидеров ИГ* на западе Дераа и занимался организацией нападений и убийств.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230109/siriya-1843764259.html
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в мире, сирия
17:09 20.01.2023 (обновлено: 17:10 20.01.2023)
Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ*
Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ на юге страны