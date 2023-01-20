https://ria.ru/20230120/likvidatsiya-1846328552.html

Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ*

Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* - РИА Новости, 20.01.2023

Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ*

Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки "Исламское государство"* в ходе операции в провинции Дераа на... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:09

2023-01-20T17:09

2023-01-20T17:10

в мире

сирия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Силы безопасности Сирии ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки "Исламское государство"* в ходе операции в провинции Дераа на юге страны, передает сирийское информационное агентство SANA. Сообщается, что операция по ликвидации террористов состоялась в городе Аль-Музейриб на западе Дераа. Источник в сирийских органах безопасности заявил агентству, что в результате операции был уничтожен командир ИГ* Мухаммед Али аш-Шагури и двое сопровождавших его боевиков. По словам источника, аш-Шагури был одним из лидеров ИГ* на западе Дераа и занимался организацией нападений и убийств.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230109/siriya-1843764259.html

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в мире, сирия