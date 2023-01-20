Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиСтроительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной
ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Строительство Ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района завершится весной этого года; это будет спортивный комплекс для активного отдыха всех желающих, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Здание возводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". На ледовом поле площадью более 200 квадратных метров одновременно смогут заниматься 50 человек. Проектом предусмотрены раздевалки, помещения для отдыха, административные, технические и служебные зоны. Комплекс будет доступен для маломобильных граждан.
По словам Артамонова, сегодня полностью готова коробка здания, завершен монтаж металлоконструкций и кровли. Подрядчик приступил к устройству входных групп и основания ледового поля. Трубки с хладагентом уже подключили к морозильной установке, которая будет обеспечивать циркуляцию охлаждающей жидкости по ледовой площадке.
Здание возводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". На ледовом поле площадью более 200 квадратных метров одновременно смогут заниматься 50 человек. Проектом предусмотрены раздевалки, помещения для отдыха, административные, технические и служебные зоны. Комплекс будет доступен для маломобильных граждан.
По словам Артамонова, сегодня полностью готова коробка здания, завершен монтаж металлоконструкций и кровли. Подрядчик приступил к устройству входных групп и основания ледового поля. Трубки с хладагентом уже подключили к морозильной установке, которая будет обеспечивать циркуляцию охлаждающей жидкости по ледовой площадке.
"Жители села, также как и городские жители, нуждаются в подобной инфраструктуре. Ради их комфорта и для приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.