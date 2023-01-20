https://ria.ru/20230120/ledovyy_dvorets-1846283647.html

Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной

Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной - РИА Новости, 20.01.2023

Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной

Строительство Ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района завершится весной этого года; это будет спортивный комплекс для активного отдыха всех желающих,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:17

2023-01-20T15:17

2023-01-20T15:17

липецкая область

липецкий район

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Строительство Ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района завершится весной этого года; это будет спортивный комплекс для активного отдыха всех желающих, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Здание возводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". На ледовом поле площадью более 200 квадратных метров одновременно смогут заниматься 50 человек. Проектом предусмотрены раздевалки, помещения для отдыха, административные, технические и служебные зоны. Комплекс будет доступен для маломобильных граждан.По словам Артамонова, сегодня полностью готова коробка здания, завершен монтаж металлоконструкций и кровли. Подрядчик приступил к устройству входных групп и основания ледового поля. Трубки с хладагентом уже подключили к морозильной установке, которая будет обеспечивать циркуляцию охлаждающей жидкости по ледовой площадке."Жители села, также как и городские жители, нуждаются в подобной инфраструктуре. Ради их комфорта и для приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230120/natsproekt-1846177391.html

липецкий район

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкий район, липецкая область, игорь артамонов, нацпроекты