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Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной - РИА Новости, 20.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230120/ledovyy_dvorets-1846283647.html
Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной
Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной - РИА Новости, 20.01.2023
Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной
Строительство Ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района завершится весной этого года; это будет спортивный комплекс для активного отдыха всех желающих,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:17
2023-01-20T15:17
липецкая область
липецкий район
липецкая область
игорь артамонов
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Строительство Ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района завершится весной этого года; это будет спортивный комплекс для активного отдыха всех желающих, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Здание возводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". На ледовом поле площадью более 200 квадратных метров одновременно смогут заниматься 50 человек. Проектом предусмотрены раздевалки, помещения для отдыха, административные, технические и служебные зоны. Комплекс будет доступен для маломобильных граждан.По словам Артамонова, сегодня полностью готова коробка здания, завершен монтаж металлоконструкций и кровли. Подрядчик приступил к устройству входных групп и основания ледового поля. Трубки с хладагентом уже подключили к морозильной установке, которая будет обеспечивать циркуляцию охлаждающей жидкости по ледовой площадке."Жители села, также как и городские жители, нуждаются в подобной инфраструктуре. Ради их комфорта и для приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
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липецкий район, липецкая область, игорь артамонов, нацпроекты
Липецкая область, Липецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов, Нацпроекты
15:17 20.01.2023
 

Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиСтроительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной
Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Строительство ледового дворца в Липецком районе завершится весной
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Строительство Ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района завершится весной этого года; это будет спортивный комплекс для активного отдыха всех желающих, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Здание возводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". На ледовом поле площадью более 200 квадратных метров одновременно смогут заниматься 50 человек. Проектом предусмотрены раздевалки, помещения для отдыха, административные, технические и служебные зоны. Комплекс будет доступен для маломобильных граждан.

По словам Артамонова, сегодня полностью готова коробка здания, завершен монтаж металлоконструкций и кровли. Подрядчик приступил к устройству входных групп и основания ледового поля. Трубки с хладагентом уже подключили к морозильной установке, которая будет обеспечивать циркуляцию охлаждающей жидкости по ледовой площадке.
"Жители села, также как и городские жители, нуждаются в подобной инфраструктуре. Ради их комфорта и для приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
10:59Липецкая область
В Липецкой области открылся дом культуры в рамках нацпроекта
 
Липецкая областьЛипецкий районЛипецкая областьИгорь АртамоновНацпроекты
 
 
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