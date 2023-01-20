https://ria.ru/20230120/lavrov-1846378481.html
Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными
Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными - РИА Новости, 20.01.2023
Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич акцентировал ее... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:47
2023-01-20T19:47
2023-01-20T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
москва
международный комитет красного креста (мккк)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич акцентировал ее внимание на случаях пыток и других преступлениях, совершенных Киевом в отношении захваченных военнослужащих РФ, Москва ожидает от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав, говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Сергей Викторович Лавров акцентировал внимание Мирьяны Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих. Ожидаем от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230118/pytki-1845766343.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Москва, Международный комитет Красного Креста (МККК), Сергей Лавров
19:47 20.01.2023 (обновлено: 19:53 20.01.2023)
Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными
Лавров акцентировал внимание главы МККК на преступлениях Киева против российских пленных