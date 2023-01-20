https://ria.ru/20230120/lavrov-1846378481.html

Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными

Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными - РИА Новости, 20.01.2023

Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич акцентировал ее... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:47

2023-01-20T19:47

2023-01-20T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

москва

международный комитет красного креста (мккк)

сергей лавров

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич акцентировал ее внимание на случаях пыток и других преступлениях, совершенных Киевом в отношении захваченных военнослужащих РФ, Москва ожидает от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав, говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Сергей Викторович Лавров акцентировал внимание Мирьяны Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих. Ожидаем от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230118/pytki-1845766343.html

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в мире, россия, киев, москва, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров