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Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/lavrov-1846378481.html
Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными
Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными - РИА Новости, 20.01.2023
Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич акцентировал ее... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:47
2023-01-20T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
москва
международный комитет красного креста (мккк)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич акцентировал ее внимание на случаях пыток и других преступлениях, совершенных Киевом в отношении захваченных военнослужащих РФ, Москва ожидает от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав, говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Сергей Викторович Лавров акцентировал внимание Мирьяны Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих. Ожидаем от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав", - отметили в ведомстве.
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в мире, россия, киев, москва, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Москва, Международный комитет Красного Креста (МККК), Сергей Лавров
19:47 20.01.2023 (обновлено: 19:53 20.01.2023)
 
Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными

Лавров акцентировал внимание главы МККК на преступлениях Киева против российских пленных

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич акцентировал ее внимание на случаях пыток и других преступлениях, совершенных Киевом в отношении захваченных военнослужащих РФ, Москва ожидает от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"Сергей Викторович Лавров акцентировал внимание Мирьяны Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих. Ожидаем от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав", - отметили в ведомстве.
Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 16:17Специальная военная операция на Украине
Военный рассказал, как в плену на Украине пытают российских офицеров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМоскваМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Сергей Лавров
 
 
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