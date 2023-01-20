https://ria.ru/20230120/lavrov-1846218701.html

Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным

Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным - РИА Новости, 20.01.2023

Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным

Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским солдатам, оказавшимся в плену, заявил... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:31

2023-01-20T12:31

2023-01-20T12:41

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским солдатам, оказавшимся в плену, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич."Активно поддерживаем ваши усилия по обеспечению доступа к военнослужащим, которые оказались в плену. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить такой доступ к украинским солдатам", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230120/lavrov-1846214358.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, россия