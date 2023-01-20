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Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным - РИА Новости, 20.01.2023
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Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным
Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным - РИА Новости, 20.01.2023
Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным
Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским солдатам, оказавшимся в плену, заявил... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:31
2023-01-20T12:41
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским солдатам, оказавшимся в плену, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич."Активно поддерживаем ваши усилия по обеспечению доступа к военнослужащим, которые оказались в плену. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить такой доступ к украинским солдатам", - сказал Лавров.
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, россия
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Сергей Лавров, Россия
12:31 20.01.2023 (обновлено: 12:41 20.01.2023)
 
Лавров обещал главе МККК помощь, чтобы обеспечить доступ к пленным

Лавров пообещал главе МККК сделать все, чтобы обеспечить доступ к украинским солдатам

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским солдатам, оказавшимся в плену, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
"Активно поддерживаем ваши усилия по обеспечению доступа к военнослужащим, которые оказались в плену. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечить такой доступ к украинским солдатам", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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