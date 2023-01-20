https://ria.ru/20230120/lavrov-1846213418.html

Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине

Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине

Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) действовал на Украине беспристрастно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:18

2023-01-20T12:18

2023-01-20T14:40

в мире

украина

международный комитет красного креста (мккк)

сергей лавров

россия

красный крест

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) действовал на Украине беспристрастно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич."Мы считаем, что ключевое значение для сохранения конструктивного сотрудничества будет иметь готовность Красного Креста действовать по украинским вопросам беспристрастно, используя свой уникальный гуманитарный мандат", - сказал Лавров.По его словам, Россия всегда с уважением относилась к этому мандату и ценила беспристрастный и деполитизированный характер работы МККК.В свою очередь, Сполярич-Эггер заявила, что будет придерживаться принципов нейтральности в своей работе."Рассчитываю, что в ходе вашего визита, особенно в ходе нынешней беседы, контактов в Министерстве обороны мы сможем обсудить наиболее актуальные проблемы, которые связаны с защитой гражданских лиц и задержанных военнослужащих", - сказал Лавров в начале встречи.

https://ria.ru/20230118/mkkk-1845815906.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, россия, красный крест