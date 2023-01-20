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Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине - РИА Новости, 20.01.2023
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Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине
Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине
Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) действовал на Украине беспристрастно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:18
2023-01-20T14:40
в мире
украина
международный комитет красного креста (мккк)
сергей лавров
россия
красный крест
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) действовал на Украине беспристрастно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич."Мы считаем, что ключевое значение для сохранения конструктивного сотрудничества будет иметь готовность Красного Креста действовать по украинским вопросам беспристрастно, используя свой уникальный гуманитарный мандат", - сказал Лавров.По его словам, Россия всегда с уважением относилась к этому мандату и ценила беспристрастный и деполитизированный характер работы МККК.В свою очередь, Сполярич-Эггер заявила, что будет придерживаться принципов нейтральности в своей работе."Рассчитываю, что в ходе вашего визита, особенно в ходе нынешней беседы, контактов в Министерстве обороны мы сможем обсудить наиболее актуальные проблемы, которые связаны с защитой гражданских лиц и задержанных военнослужащих", - сказал Лавров в начале встречи.
https://ria.ru/20230118/mkkk-1845815906.html
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в мире, украина, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, россия, красный крест
В мире, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК), Сергей Лавров, Россия, Красный Крест
12:18 20.01.2023 (обновлено: 14:40 20.01.2023)
 
Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине

Глава МИД Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Доме приемов МИД России. 20 января 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Доме приемов МИД России. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Доме приемов МИД России. 20 января 2023
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) действовал на Украине беспристрастно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
"Мы считаем, что ключевое значение для сохранения конструктивного сотрудничества будет иметь готовность Красного Креста действовать по украинским вопросам беспристрастно, используя свой уникальный гуманитарный мандат", - сказал Лавров.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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По его словам, Россия всегда с уважением относилась к этому мандату и ценила беспристрастный и деполитизированный характер работы МККК.
В свою очередь, Сполярич-Эггер заявила, что будет придерживаться принципов нейтральности в своей работе.
"В этой новой роли для меня очень важно, чтобы каналы коммуникации между моей организацией и РФ оставались открытыми и конструктивными. Я также могу заверить вас, что я буду придерживаться принципов нейтральности и независимости, буду уважать конфиденциальность, где это необходимо, чтобы следовать этим принципам", - сказала она.
"Рассчитываю, что в ходе вашего визита, особенно в ходе нынешней беседы, контактов в Министерстве обороны мы сможем обсудить наиболее актуальные проблемы, которые связаны с защитой гражданских лиц и задержанных военнослужащих", - сказал Лавров в начале встречи.
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В миреУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Сергей ЛавровРоссияКрасный Крест
 
 
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