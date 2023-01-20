https://ria.ru/20230120/lavrov-1846213418.html
Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине
Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине
Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) действовал на Украине беспристрастно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:18
2023-01-20T12:18
2023-01-20T14:40
в мире
украина
международный комитет красного креста (мккк)
сергей лавров
россия
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846270143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcb573d8274745ee5190619d8887a31f.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) действовал на Украине беспристрастно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич."Мы считаем, что ключевое значение для сохранения конструктивного сотрудничества будет иметь готовность Красного Креста действовать по украинским вопросам беспристрастно, используя свой уникальный гуманитарный мандат", - сказал Лавров.По его словам, Россия всегда с уважением относилась к этому мандату и ценила беспристрастный и деполитизированный характер работы МККК.В свою очередь, Сполярич-Эггер заявила, что будет придерживаться принципов нейтральности в своей работе."Рассчитываю, что в ходе вашего визита, особенно в ходе нынешней беседы, контактов в Министерстве обороны мы сможем обсудить наиболее актуальные проблемы, которые связаны с защитой гражданских лиц и задержанных военнослужащих", - сказал Лавров в начале встречи.
https://ria.ru/20230118/mkkk-1845815906.html
https://ria.ru/20230109/mkkk-1843563578.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846270143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca2cd3d94c1bf946c4a29445b18682e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, россия, красный крест
В мире, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК), Сергей Лавров, Россия, Красный Крест
12:18 20.01.2023 (обновлено: 14:40 20.01.2023)
Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине
Глава МИД Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) действовал на Украине беспристрастно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
"Мы считаем, что ключевое значение для сохранения конструктивного сотрудничества будет иметь готовность Красного Креста
действовать по украинским вопросам беспристрастно, используя свой уникальный гуманитарный мандат", - сказал Лавров.
По его словам, Россия всегда с уважением относилась к этому мандату и ценила беспристрастный и деполитизированный характер работы МККК.
В свою очередь, Сполярич-Эггер заявила, что будет придерживаться принципов нейтральности в своей работе.
"В этой новой роли для меня очень важно, чтобы каналы коммуникации между моей организацией и РФ оставались открытыми и конструктивными. Я также могу заверить вас, что я буду придерживаться принципов нейтральности и независимости, буду уважать конфиденциальность, где это необходимо, чтобы следовать этим принципам", - сказала она.
"Рассчитываю, что в ходе вашего визита, особенно в ходе нынешней беседы, контактов в Министерстве обороны мы сможем обсудить наиболее актуальные проблемы, которые связаны с защитой гражданских лиц и задержанных военнослужащих", - сказал Лавров в начале встречи.