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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля - РИА Новости, 20.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля
Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню и не показала единой динамики к ним за неделю: американская валюта подросла до 68,83 рубля,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T20:04
2023-01-20T20:04
2023-01-20T20:04
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню и не показала единой динамики к ним за неделю: американская валюта подросла до 68,83 рубля, китайская подешевела до 10,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 3 копейки, до 68,83 рубля, юань снизился на 1 копейку, до 10,12 рубля, евро вырос на 1 копейку, до 74,6 рубля. Доллар за неделю вырос на 4 копейки, юань снизился на 7 копеек, евро подорожал на 45 копеек.
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экономика, московская биржа, россия, доллар, рубль, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Доллар, Рубль, евро
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 20 января вырос до 68,83 рубля, евро — до 74,6