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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля - РИА Новости, 20.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля

Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню и не показала единой динамики к ним за неделю: американская валюта подросла до 68,83 рубля,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:04

2023-01-20T20:04

2023-01-20T20:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню и не показала единой динамики к ним за неделю: американская валюта подросла до 68,83 рубля, китайская подешевела до 10,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 3 копейки, до 68,83 рубля, юань снизился на 1 копейку, до 10,12 рубля, евро вырос на 1 копейку, до 74,6 рубля. Доллар за неделю вырос на 4 копейки, юань снизился на 7 копеек, евро подорожал на 45 копеек.

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экономика, московская биржа, россия, доллар, рубль, евро