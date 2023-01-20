https://ria.ru/20230120/krym-1846215010.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.01.2023

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлен до 5 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:22

2023-01-20T12:22

2023-01-20T12:22

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

республика крым

в мире

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россия

терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлен до 5 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. До этого срок действия режима истекал 21 января. "Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, повышенный уровень опасности также продлен на объектах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленности, водного хозяйства и мелиорации. Аксенов добавил, что силовыми структурами принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. "Ситуация полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20230111/opasnost-1844245665.html

https://ria.ru/20230120/energodar-1846142497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей аксенов (политик), республика крым, в мире, украина, россия, терроризм