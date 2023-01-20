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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/krym-1846215010.html
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.01.2023
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлен до 5 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:22
2023-01-20T12:22
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
республика крым
в мире
украина
россия
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлен до 5 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. До этого срок действия режима истекал 21 января. "Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, повышенный уровень опасности также продлен на объектах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленности, водного хозяйства и мелиорации. Аксенов добавил, что силовыми структурами принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. "Ситуация полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20230111/opasnost-1844245665.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, в мире, украина, россия, терроризм
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, В мире, Украина, Россия, Терроризм
12:22 20.01.2023
 
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности до 5 февраля

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлен до 5 февраля, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
До этого срок действия режима истекал 21 января.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 20:00
В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, повышенный уровень опасности также продлен на объектах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленности, водного хозяйства и мелиорации.
Аксенов добавил, что силовыми структурами принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
"Ситуация полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований", - подчеркнул Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)Республика КрымВ миреУкраинаРоссияТерроризм
 
 
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