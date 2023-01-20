https://ria.ru/20230120/koronavirus-1846187250.html

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 2038 случаев COVID-19, скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:20

2023-01-20T11:20

2023-01-20T11:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 2038 случаев COVID-19, скончались 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2038, госпитализировано 136 человек, выздоровели 1547 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне выявлено 2005 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 3 326 428 случаев коронавируса, выздоровел 3 130 771 человек, умер 47 761 человек.

https://ria.ru/20230118/kraken-1845666406.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва