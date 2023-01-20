https://ria.ru/20230120/koronavirus-1846179406.html
В России за сутки госпитализировали 837 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 837 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2023
В России за сутки госпитализировали 837 заболевших COVID-19
Более шести тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:03
2023-01-20T11:03
2023-01-20T11:03
распространение коронавируса
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россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более шести тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 837 человек, как и накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 39, ситуация не изменилась в 12. "Выздоровели за сутки 4 698 человек, или на 8,8% меньше в сравнении с 19 января 2023 года. Выявлено 6 078 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 837 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 6078 новых случаев COVID-19, выздоровели 4698, умер 41 человек