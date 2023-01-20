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Россиян познакомят с традициями Хабаровского края - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230120/khabarovsk-1846299685.html
Россиян познакомят с традициями Хабаровского края
Россиян познакомят с традициями Хабаровского края - РИА Новости, 20.01.2023
Россиян познакомят с традициями Хабаровского края
Новый проект "Дни районов Хабаровского края" запустят в регионе 4 февраля, сообщает министр туризма Екатерина Пунтус. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:56
2023-01-20T15:56
туризм
новости - туризм
хабаровский край
туризм
отдых в россии
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ХАБАРОВСК, 20 янв — РИА Новости. Новый проект "Дни районов Хабаровского края" запустят в регионе 4 февраля, сообщает министр туризма Екатерина Пунтус."Каждый месяц мы будем знакомиться с одним из муниципалитетов через главное мероприятие района. Нас ждут фестиваль "Серебряная корюшка" в Советской Гавани, праздник Соакта чолони (полынного супа) в Нанайском районе, встреча эвенкийского Нового года, фестиваль варенья, традиционный лыжный марафон Мяо-Чан в Солнечном районе", — написала Пунтус в своем Telegram-канале.Она уточнила, что старт проекту будет дан в Хабаровске, на площадке возле Утеса, 4 февраля днем — в праздник Хорошего настроения. В программе — интерактивы, подарки, выступления творческих коллективов, отметила министр.По данным правительства региона, проект посвящен 85-летию со дня основания края и направлен на раскрытие туристического потенциала муниципалитетов, организацию доступного и познавательного отдыха. Сейчас прорабатывается организация доступных туров в места проведения фестивалей и праздников.
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новости - туризм, хабаровский край, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Хабаровский край, Туризм, отдых в России
15:56 20.01.2023
 
Россиян познакомят с традициями Хабаровского края

Туристический проект "Дни районов Хабаровского края" запустят в регионе 4 февраля

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск
Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 20 янв — РИА Новости. Новый проект "Дни районов Хабаровского края" запустят в регионе 4 февраля, сообщает министр туризма Екатерина Пунтус.
"Каждый месяц мы будем знакомиться с одним из муниципалитетов через главное мероприятие района. Нас ждут фестиваль "Серебряная корюшка" в Советской Гавани, праздник Соакта чолони (полынного супа) в Нанайском районе, встреча эвенкийского Нового года, фестиваль варенья, традиционный лыжный марафон Мяо-Чан в Солнечном районе", — написала Пунтус в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что старт проекту будет дан в Хабаровске, на площадке возле Утеса, 4 февраля днем — в праздник Хорошего настроения. В программе — интерактивы, подарки, выступления творческих коллективов, отметила министр.
По данным правительства региона, проект посвящен 85-летию со дня основания края и направлен на раскрытие туристического потенциала муниципалитетов, организацию доступного и познавательного отдыха. Сейчас прорабатывается организация доступных туров в места проведения фестивалей и праздников.
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