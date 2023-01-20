https://ria.ru/20230120/khabarovsk-1846299685.html

Россиян познакомят с традициями Хабаровского края

Россиян познакомят с традициями Хабаровского края - РИА Новости, 20.01.2023

Россиян познакомят с традициями Хабаровского края

Новый проект "Дни районов Хабаровского края" запустят в регионе 4 февраля, сообщает министр туризма Екатерина Пунтус. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:56

2023-01-20T15:56

2023-01-20T15:56

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ХАБАРОВСК, 20 янв — РИА Новости. Новый проект "Дни районов Хабаровского края" запустят в регионе 4 февраля, сообщает министр туризма Екатерина Пунтус."Каждый месяц мы будем знакомиться с одним из муниципалитетов через главное мероприятие района. Нас ждут фестиваль "Серебряная корюшка" в Советской Гавани, праздник Соакта чолони (полынного супа) в Нанайском районе, встреча эвенкийского Нового года, фестиваль варенья, традиционный лыжный марафон Мяо-Чан в Солнечном районе", — написала Пунтус в своем Telegram-канале.Она уточнила, что старт проекту будет дан в Хабаровске, на площадке возле Утеса, 4 февраля днем — в праздник Хорошего настроения. В программе — интерактивы, подарки, выступления творческих коллективов, отметила министр.По данным правительства региона, проект посвящен 85-летию со дня основания края и направлен на раскрытие туристического потенциала муниципалитетов, организацию доступного и познавательного отдыха. Сейчас прорабатывается организация доступных туров в места проведения фестивалей и праздников.

https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1846044398.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, хабаровский край, туризм, отдых в россии