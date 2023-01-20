Россиян познакомят с традициями Хабаровского края
Туристический проект "Дни районов Хабаровского края" запустят в регионе 4 февраля
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск
ХАБАРОВСК, 20 янв — РИА Новости. Новый проект "Дни районов Хабаровского края" запустят в регионе 4 февраля, сообщает министр туризма Екатерина Пунтус.
"Каждый месяц мы будем знакомиться с одним из муниципалитетов через главное мероприятие района. Нас ждут фестиваль "Серебряная корюшка" в Советской Гавани, праздник Соакта чолони (полынного супа) в Нанайском районе, встреча эвенкийского Нового года, фестиваль варенья, традиционный лыжный марафон Мяо-Чан в Солнечном районе", — написала Пунтус в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что старт проекту будет дан в Хабаровске, на площадке возле Утеса, 4 февраля днем — в праздник Хорошего настроения. В программе — интерактивы, подарки, выступления творческих коллективов, отметила министр.
По данным правительства региона, проект посвящен 85-летию со дня основания края и направлен на раскрытие туристического потенциала муниципалитетов, организацию доступного и познавательного отдыха. Сейчас прорабатывается организация доступных туров в места проведения фестивалей и праздников.
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