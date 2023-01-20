09:51 20.01.2023 (обновлено: 13:50 20.01.2023)
Мишустин поблагодарил Бердымухамедова за сохранение общей истории
Премьер Мишустин поблагодарил Бердымухамедова за бережное отношение к общей истории
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 20 января 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 20 января 2023
АШХАБАД, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со спикером верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым поблагодарил его за бережное отношение к общей истории двух стран.
"Нас объединяет общая память о Великой Отечественной войне, о наших отцах и дедах, которые отдали свою жизнь", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что недавно в России отмечали 80-летие прорыва блокады Ленинграда, близится и 80-летие победы в Сталинградской битве. "Беспримерный подвиг фронтовиков, тружеников тыла, - это все были общие усилия. Знаю о большом количестве туркменов, которые воевали, герои", - подчеркнул глава кабмина РФ. Он также сказал, что ранее в пятницу посетил в Ашхабаде мемориальный комплекс "Народная память". "Хочу поблагодарить вас за такое бережное отношение к общей истории", - заключил Мишустин.
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