https://ria.ru/20230120/istoriya-1846161259.html

Мишустин поблагодарил Бердымухамедова за сохранение общей истории

Мишустин поблагодарил Бердымухамедова за сохранение общей истории - РИА Новости, 20.01.2023

Мишустин поблагодарил Бердымухамедова за сохранение общей истории

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со спикером верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым поблагодарил его за бережное... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:51

2023-01-20T09:51

2023-01-20T13:50

михаил мишустин

россия

туркмения

ленинград

гурбангулы бердымухамедов

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АШХАБАД, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со спикером верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым поблагодарил его за бережное отношение к общей истории двух стран. "Нас объединяет общая память о Великой Отечественной войне, о наших отцах и дедах, которые отдали свою жизнь", - сказал Мишустин. Он напомнил, что недавно в России отмечали 80-летие прорыва блокады Ленинграда, близится и 80-летие победы в Сталинградской битве. "Беспримерный подвиг фронтовиков, тружеников тыла, - это все были общие усилия. Знаю о большом количестве туркменов, которые воевали, герои", - подчеркнул глава кабмина РФ. Он также сказал, что ранее в пятницу посетил в Ашхабаде мемориальный комплекс "Народная память". "Хочу поблагодарить вас за такое бережное отношение к общей истории", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831643095.html

россия

туркмения

ленинград

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Дарья Буймова

михаил мишустин, россия, туркмения, ленинград, гурбангулы бердымухамедов