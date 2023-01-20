https://ria.ru/20230120/inoagenty-1846207252.html
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий - РИА Новости, 20.01.2023
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий
После выхода закона об иноагентах Центральная избирательная комиссия РФ сразу провела работу и выявила всего четырех иноагентов на всю страну, их полномочия... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:59
2023-01-20T11:59
2023-01-20T11:59
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. После выхода закона об иноагентах Центральная избирательная комиссия РФ сразу провела работу и выявила всего четырех иноагентов на всю страну, их полномочия прекращены, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "У нас членами комиссий не могут быть люди с двойным гражданством, так же, как и иноагенты. Как только вышел закон, мы сразу провели работу, выявили у себя четыре иноагента из всех почти 900 тысяч членов комиссий. Их полномочия прекращены", - сказала Памфилова журналистам. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря. Согласно осенним поправкам к закону, иностранные агенты не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.
https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цик рф, политика, элла памфилова, россия
ЦИК РФ, Политика, Элла Памфилова, Россия
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий
Памфилова: ЦИК выявил в составе избиркомов четырех иноагентов и прекратил их полномочия
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. После выхода закона об иноагентах Центральная избирательная комиссия РФ сразу провела работу и выявила всего четырех иноагентов на всю страну, их полномочия прекращены, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас членами комиссий не могут быть люди с двойным гражданством, так же, как и иноагенты. Как только вышел закон, мы сразу провели работу, выявили у себя четыре иноагента из всех почти 900 тысяч членов комиссий. Их полномочия прекращены", - сказала Памфилова журналистам.
Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря. Согласно осенним поправкам к закону, иностранные агенты не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.