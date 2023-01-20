Рейтинг@Mail.ru
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/inoagenty-1846207252.html
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий - РИА Новости, 20.01.2023
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий
После выхода закона об иноагентах Центральная избирательная комиссия РФ сразу провела работу и выявила всего четырех иноагентов на всю страну, их полномочия... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:59
2023-01-20T11:59
цик рф
политика
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_0:136:2813:1718_1920x0_80_0_0_1f3c1886760fc5a0a5d7e9d137f532ba.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. После выхода закона об иноагентах Центральная избирательная комиссия РФ сразу провела работу и выявила всего четырех иноагентов на всю страну, их полномочия прекращены, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "У нас членами комиссий не могут быть люди с двойным гражданством, так же, как и иноагенты. Как только вышел закон, мы сразу провели работу, выявили у себя четыре иноагента из всех почти 900 тысяч членов комиссий. Их полномочия прекращены", - сказала Памфилова журналистам. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря. Согласно осенним поправкам к закону, иностранные агенты не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.
https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_171:0:2643:1854_1920x0_80_0_0_eb9fca3dcd3273d1924e2382a09fb068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цик рф, политика, элла памфилова, россия
ЦИК РФ, Политика, Элла Памфилова, Россия
11:59 20.01.2023
 
ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий

Памфилова: ЦИК выявил в составе избиркомов четырех иноагентов и прекратил их полномочия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Герб Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. После выхода закона об иноагентах Центральная избирательная комиссия РФ сразу провела работу и выявила всего четырех иноагентов на всю страну, их полномочия прекращены, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас членами комиссий не могут быть люди с двойным гражданством, так же, как и иноагенты. Как только вышел закон, мы сразу провели работу, выявили у себя четыре иноагента из всех почти 900 тысяч членов комиссий. Их полномочия прекращены", - сказала Памфилова журналистам.
Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря. Согласно осенним поправкам к закону, иностранные агенты не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:49
ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании
 
ЦИК РФПолитикаЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала