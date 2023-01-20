https://ria.ru/20230120/inoagenty-1846207252.html

ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий

ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий - РИА Новости, 20.01.2023

ЦИК выявил четырех иноагентов в составе избирательных комиссий

После выхода закона об иноагентах Центральная избирательная комиссия РФ сразу провела работу и выявила всего четырех иноагентов на всю страну, их полномочия... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:59

2023-01-20T11:59

2023-01-20T11:59

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. После выхода закона об иноагентах Центральная избирательная комиссия РФ сразу провела работу и выявила всего четырех иноагентов на всю страну, их полномочия прекращены, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "У нас членами комиссий не могут быть люди с двойным гражданством, так же, как и иноагенты. Как только вышел закон, мы сразу провели работу, выявили у себя четыре иноагента из всех почти 900 тысяч членов комиссий. Их полномочия прекращены", - сказала Памфилова журналистам. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря. Согласно осенним поправкам к закону, иностранные агенты не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, политика, элла памфилова, россия