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Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма - РИА Новости, 20.01.2023
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Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма
Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма - РИА Новости, 20.01.2023
Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма
Идеология США построена на идее исключительности, современной форме неонацизма, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:51
2023-01-20T09:51
андрей клишас
сша
украина
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Идеология США построена на идее исключительности, современной форме неонацизма, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта. "США - государство-банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии", при этом не признавая за своим государством никаких обязательств. Вся идеология США, построенная на идее исключительности - не что иное как современная форма неонацизма", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
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андрей клишас, сша, украина, политика
Андрей Клишас, США, Украина, Политика
09:51 20.01.2023
 
Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма

Сенатор Клишас: идеология США построена на идее исключительности как форме неонацизма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Идеология США построена на идее исключительности, современной форме неонацизма, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.
"США - государство-банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии", при этом не признавая за своим государством никаких обязательств. Вся идеология США, построенная на идее исключительности - не что иное как современная форма неонацизма", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:00
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Андрей КлишасСШАУкраинаПолитика
 
 
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