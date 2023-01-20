Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма
Сенатор Клишас: идеология США построена на идее исключительности как форме неонацизма
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Идеология США построена на идее исключительности, современной форме неонацизма, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.
"США - государство-банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии", при этом не признавая за своим государством никаких обязательств. Вся идеология США, построенная на идее исключительности - не что иное как современная форма неонацизма", - написал сенатор в своем телеграм-канале.