https://ria.ru/20230120/ideologiya-1846161585.html

Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма

Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма - РИА Новости, 20.01.2023

Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма

Идеология США построена на идее исключительности, современной форме неонацизма, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:51

2023-01-20T09:51

2023-01-20T09:51

андрей клишас

сша

украина

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Идеология США построена на идее исключительности, современной форме неонацизма, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Министр финансов США Джанет Йеллен уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта. "США - государство-банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии", при этом не признавая за своим государством никаких обязательств. Вся идеология США, построенная на идее исключительности - не что иное как современная форма неонацизма", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей клишас, сша, украина, политика