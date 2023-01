https://ria.ru/20230120/hopkins-1845944963.html

Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драме о гладиаторах

2023-01-20T10:38

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драматическом сериале о гладиаторах "Those About to Die", пишет Deadline. Проект основан на одноименной книге в жанре нон-фикшн Дэниела Мэнникса.Съемки начнутся в марте на студии "Чинечитта" в Риме. Над шоу работает режиссер Роланд Эммирих, снявший "Универсального солдата", "День независимости", "Послезавтра", "Падение Луны" и другие. Веспасиан не был аристократом по рождению. Его дед — крестьянин, а отец — всадник. Ему удалось построить политическую карьеру. В 68 году началась гражданская война, в 69 Веспасиан провозгласил себя императором. Хопкинс — двукратный лауреат премии "Оскар". Зрители знают его по лентам "Молчание ягнят", "Ганнибал", "Дракула Брэма Стокера", сериалу "Два Папы" и другим проектам.

