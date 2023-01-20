https://ria.ru/20230120/hopkins-1845944963.html
Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драме о гладиаторах
Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драме о гладиаторах - РИА Новости, 20.01.2023
Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драме о гладиаторах
Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драматическом сериале о гладиаторах "Those About to Die", пишет Deadline. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:38
2023-01-20T10:38
2023-01-20T10:38
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драматическом сериале о гладиаторах "Those About to Die", пишет Deadline. Проект основан на одноименной книге в жанре нон-фикшн Дэниела Мэнникса.Съемки начнутся в марте на студии "Чинечитта" в Риме. Над шоу работает режиссер Роланд Эммирих, снявший "Универсального солдата", "День независимости", "Послезавтра", "Падение Луны" и другие. Веспасиан не был аристократом по рождению. Его дед — крестьянин, а отец — всадник. Ему удалось построить политическую карьеру. В 68 году началась гражданская война, в 69 Веспасиан провозгласил себя императором. Хопкинс — двукратный лауреат премии "Оскар". Зрители знают его по лентам "Молчание ягнят", "Ганнибал", "Дракула Брэма Стокера", сериалу "Два Папы" и другим проектам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, энтони хопкинс, кино и сериалы, звезды, знаменитости
Культура, Новости культуры, Энтони Хопкинс, Кино и сериалы, звезды, Знаменитости
Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драме о гладиаторах
Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драме о гладиаторах Роланда Эммериха
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Энтони Хопкинс сыграет императора Веспасиана в драматическом сериале о гладиаторах "Those About to Die", пишет
Deadline.
Проект основан на одноименной книге в жанре нон-фикшн Дэниела Мэнникса.
Съемки начнутся в марте на студии "Чинечитта" в Риме. Над шоу работает режиссер Роланд Эммирих, снявший "Универсального солдата", "День независимости", "Послезавтра", "Падение Луны" и другие.
Веспасиан не был аристократом по рождению. Его дед — крестьянин, а отец — всадник. Ему удалось построить политическую карьеру. В 68 году началась гражданская война, в 69 Веспасиан провозгласил себя императором.
Хопкинс — двукратный лауреат премии "Оскар". Зрители знают его по лентам "Молчание ягнят", "Ганнибал", "Дракула Брэма Стокера", сериалу "Два Папы" и другим проектам.