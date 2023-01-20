https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html

Врач объяснил, как алкоголь влияет на организм после гриппа

Врач объяснил, как алкоголь влияет на организм после гриппа - РИА Новости, 20.01.2023

Врач объяснил, как алкоголь влияет на организм после гриппа

Чрезмерное употребление алкоголя после гриппа или коронавирусной инфекции может привести к опасным для жизни последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T02:10

2023-01-20T02:10

2023-01-20T10:54

общество

владимир болибок

здоровье - общество

грипп

здоровье

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чрезмерное употребление алкоголя после гриппа или коронавирусной инфекции может привести к опасным для жизни последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.Грипп, ОРВИ и COVID-19 негативно влияют на свертывающую систему крови, причем возникшие из-за этих заболеваний нарушения могут сохраняться достаточно долго, сказал он.При этом свиной грипп и COVID-19 особенно опасны для сердечно-сосудистой системы, считает врач."И тот, и другой вирус атакуют сердечно-сосудистую систему, в частности, повреждают внутреннюю оболочку сосудов, и через какое-то время возникает повышенная склонность к тромбообразованию", – пояснил Болибок.Употребление алкоголя тоже оказывает разрушительное воздействие на систему кровообращения, продолжил он."Прием алкоголя, особенно чрезмерный прием, повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования: во-первых, это происходит из-за сладжа эритроцитов, то есть их склеивания, во-вторых, употребление спиртного ведет к обезвоживанию организма. Статистика говорит о том, что прием алкоголя – это всегда угроза инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей", – напомнил Болибок.Риск развития тромбоза и других опасных заболеваний существенно возрастает при употреблении спиртных напитков на фоне нарушений, вызванных гриппом или COVID-19, уверен он. Людям, перенесшим эти инфекции, врач рекомендует как можно дольше воздерживаться от приема алкоголя."Безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы переболели, то лучше отказаться от его приема на достаточно длительное время. Какое время? Вот этого я точно сказать не могу, тут все индивидуально. Человек может переболеть и чувствовать себя хорошо, но если посмотреть на его анализы, то окажется, что проблемы есть", – заключил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230117/gripp-1845435074.html

https://ria.ru/20230114/rak-1844779402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, владимир болибок, здоровье - общество, грипп, здоровье