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Врач объяснил, как алкоголь влияет на организм после гриппа - РИА Новости, 20.01.2023
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Врач объяснил, как алкоголь влияет на организм после гриппа
Врач объяснил, как алкоголь влияет на организм после гриппа - РИА Новости, 20.01.2023
Врач объяснил, как алкоголь влияет на организм после гриппа
Чрезмерное употребление алкоголя после гриппа или коронавирусной инфекции может привести к опасным для жизни последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T02:10
2023-01-20T10:54
общество
владимир болибок
здоровье - общество
грипп
здоровье
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чрезмерное употребление алкоголя после гриппа или коронавирусной инфекции может привести к опасным для жизни последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.Грипп, ОРВИ и COVID-19 негативно влияют на свертывающую систему крови, причем возникшие из-за этих заболеваний нарушения могут сохраняться достаточно долго, сказал он.При этом свиной грипп и COVID-19 особенно опасны для сердечно-сосудистой системы, считает врач."И тот, и другой вирус атакуют сердечно-сосудистую систему, в частности, повреждают внутреннюю оболочку сосудов, и через какое-то время возникает повышенная склонность к тромбообразованию", – пояснил Болибок.Употребление алкоголя тоже оказывает разрушительное воздействие на систему кровообращения, продолжил он."Прием алкоголя, особенно чрезмерный прием, повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования: во-первых, это происходит из-за сладжа эритроцитов, то есть их склеивания, во-вторых, употребление спиртного ведет к обезвоживанию организма. Статистика говорит о том, что прием алкоголя – это всегда угроза инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей", – напомнил Болибок.Риск развития тромбоза и других опасных заболеваний существенно возрастает при употреблении спиртных напитков на фоне нарушений, вызванных гриппом или COVID-19, уверен он. Людям, перенесшим эти инфекции, врач рекомендует как можно дольше воздерживаться от приема алкоголя."Безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы переболели, то лучше отказаться от его приема на достаточно длительное время. Какое время? Вот этого я точно сказать не могу, тут все индивидуально. Человек может переболеть и чувствовать себя хорошо, но если посмотреть на его анализы, то окажется, что проблемы есть", – заключил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230117/gripp-1845435074.html
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общество, владимир болибок, здоровье - общество, грипп, здоровье
Общество, Владимир Болибок, Здоровье - Общество, Грипп, Здоровье
02:10 20.01.2023 (обновлено: 10:54 20.01.2023)
 
Врач объяснил, как алкоголь влияет на организм после гриппа

Врач Болибок предупредил об опасных последствия злоупотребления алкоголем после гриппа

© iStock.com / monstArrr_Девушка меряет температуру
Девушка меряет температуру - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© iStock.com / monstArrr_
Девушка меряет температуру . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чрезмерное употребление алкоголя после гриппа или коронавирусной инфекции может привести к опасным для жизни последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.
Грипп, ОРВИ и COVID-19 негативно влияют на свертывающую систему крови, причем возникшие из-за этих заболеваний нарушения могут сохраняться достаточно долго, сказал он.
"ОРВИ, грипп и коронавирусная инфекция не проходят бесследно. Нарушение свертывающей системы крови может сохраняться и месяц, и три месяца, и даже год" – отметил Болибок.
При этом свиной грипп и COVID-19 особенно опасны для сердечно-сосудистой системы, считает врач.
"И тот, и другой вирус атакуют сердечно-сосудистую систему, в частности, повреждают внутреннюю оболочку сосудов, и через какое-то время возникает повышенная склонность к тромбообразованию", – пояснил Болибок.
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Употребление алкоголя тоже оказывает разрушительное воздействие на систему кровообращения, продолжил он.
"Прием алкоголя, особенно чрезмерный прием, повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования: во-первых, это происходит из-за сладжа эритроцитов, то есть их склеивания, во-вторых, употребление спиртного ведет к обезвоживанию организма. Статистика говорит о том, что прием алкоголя – это всегда угроза инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей", – напомнил Болибок.
Риск развития тромбоза и других опасных заболеваний существенно возрастает при употреблении спиртных напитков на фоне нарушений, вызванных гриппом или COVID-19, уверен он. Людям, перенесшим эти инфекции, врач рекомендует как можно дольше воздерживаться от приема алкоголя.
"Безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы переболели, то лучше отказаться от его приема на достаточно длительное время. Какое время? Вот этого я точно сказать не могу, тут все индивидуально. Человек может переболеть и чувствовать себя хорошо, но если посмотреть на его анализы, то окажется, что проблемы есть", – заключил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
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