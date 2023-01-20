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Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию - РИА Новости, 20.01.2023

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан посетит Россию на следующей неделе, точная дата и цель визита пока неизвестны, заявила... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:52

2023-01-20T20:52

2023-01-20T21:01

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ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан посетит Россию на следующей неделе, точная дата и цель визита пока неизвестны, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Катрин Хьюссу."Ребекка Гринспан посетит Россию на следующей неделе. Я не знаю точной даты", - ответила она на вопрос корреспондента.

https://ria.ru/20230114/polnomochiya-1844910569.html

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