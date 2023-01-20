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Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию - РИА Новости, 20.01.2023
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Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию
Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию - РИА Новости, 20.01.2023
Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию
Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан посетит Россию на следующей неделе, точная дата и цель визита пока неизвестны, заявила... РИА Новости, 20.01.2023
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россия
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ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан посетит Россию на следующей неделе, точная дата и цель визита пока неизвестны, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Катрин Хьюссу."Ребекка Гринспан посетит Россию на следующей неделе. Я не знаю точной даты", - ответила она на вопрос корреспондента.
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россия, оон
Россия, ООН
20:52 20.01.2023 (обновлено: 21:01 20.01.2023)
 
Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию на следующей неделе

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости. Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан посетит Россию на следующей неделе, точная дата и цель визита пока неизвестны, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Катрин Хьюссу.
"Ребекка Гринспан посетит Россию на следующей неделе. Я не знаю точной даты", - ответила она на вопрос корреспондента.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 22:17
Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала против России
 
РоссияООН
 
 
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