https://ria.ru/20230120/gretsiya-1846182133.html

В Греции от оппозиции потребовали объяснений о голосовании в ЕП

В Греции от оппозиции потребовали объяснений о голосовании в ЕП - РИА Новости, 20.01.2023

В Греции от оппозиции потребовали объяснений о голосовании в ЕП

Правящая партия Греции "Новая демократия" требует от лидера оппозиционной Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса объяснить, почему четверо его... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:11

2023-01-20T11:11

2023-01-20T12:27

в мире

алексис ципрас

елена кундура

сергей вершинин

украина

греция

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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Правящая партия Греции "Новая демократия" требует от лидера оппозиционной Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса объяснить, почему четверо его однопартийцев при голосовании в Европарламенте не поддержали идею создания трибунала для осуждения России, оппозиция в ответ заявила, что "Новая демократия" играет "в мелкопартийные игры с войной". В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву". Пресс-служба "Новой демократии" сообщила, что резолюция Европарламента в пользу "срочного создания специального международного суда" была принята 472 голосами против 19, воздержались при голосовании 33 депутата Европарламента. Партия ожидает от председателя СИРИЗА Ципраса разъяснений, считает ли он, что должен быть создан антироссийский суд "или же он и здесь придерживается двусмысленного отношения, которого он придерживался с первого момента российского вторжения". Депутат Европарламента от СИРИЗА - Прогрессивный альянс, член комитета по иностранным делам Европейского парламента Стелиос Кулоглу, комментируя заявление "Новой демократии" о позиции еврогруппы от СИРИЗА в отношении голосования, заявил, что "Новая демократия" играет "в мелкопартийные игры с войной". По его словам, еврогруппа СИРИЗА считает, что "военные преступления против Украины должны быть переданы в Международный уголовный суд". В совместном заявлении евродепутаты от СИРИЗА заявили, что воздержались при голосовании, чтобы не ослабить авторитет Международного уголовного суда. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала.

https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html

https://ria.ru/20221213/tribunal-1838224514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексис ципрас, елена кундура, сергей вершинин, украина, греция