https://ria.ru/20230120/frantsiya-1846275095.html

Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро

Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро - РИА Новости, 20.01.2023

Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро

Военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:50

2023-01-20T14:50

2023-01-20T15:16

франция

в мире

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон."Закон о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы отражает усилия, которые предпринимает государство для укрепления своей армии. Они пропорциональны опасностям сегодняшнего дня, которые значительны. В 2024-2030 годы государство выделит военному ведомству 400 миллиардов евро", - сообщил Макрон в пятницу в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.В частности, президент сообщил, что на 60% в течение 7 лет будет увеличено финансирование французской разведки.Бюджет французской армии на 2019-2025 годы составляет 295 миллиардов евро.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

франция

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Кирилл Волков

франция, в мире, эммануэль макрон