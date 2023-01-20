https://ria.ru/20230120/frantsiya-1846275095.html
Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро
Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро - РИА Новости, 20.01.2023
Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро
Военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:50
2023-01-20T14:50
2023-01-20T15:16
франция
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон."Закон о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы отражает усилия, которые предпринимает государство для укрепления своей армии. Они пропорциональны опасностям сегодняшнего дня, которые значительны. В 2024-2030 годы государство выделит военному ведомству 400 миллиардов евро", - сообщил Макрон в пятницу в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.В частности, президент сообщил, что на 60% в течение 7 лет будет увеличено финансирование французской разведки.Бюджет французской армии на 2019-2025 годы составляет 295 миллиардов евро.
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, в мире, эммануэль макрон
Франция, В мире, Эммануэль Макрон
14:50 20.01.2023 (обновлено: 15:16 20.01.2023)
Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро
Макрон увеличит военный бюджет Франции на 2024-2030 годы до 400 миллиардов евро
ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости.
Военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах, сообщил
президент Франции Эммануэль Макрон.
"Закон о военном программировании (LPM) на 2024-2030 годы отражает усилия, которые предпринимает государство для укрепления своей армии. Они пропорциональны опасностям сегодняшнего дня, которые значительны. В 2024-2030 годы государство выделит военному ведомству 400 миллиардов евро", - сообщил Макрон в пятницу в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
В частности, президент сообщил, что на 60% в течение 7 лет будет увеличено финансирование французской разведки.
Бюджет французской армии на 2019-2025 годы составляет 295 миллиардов евро.