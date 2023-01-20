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Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/finlyandiya-1846173086.html
Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро
Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро - РИА Новости, 20.01.2023
Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро
Финляндия поставит Украине 12-й пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро, содержание помощи не раскрывается, сообщает финляндское минобороны. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:41
2023-01-20T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
германия
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 янв - РИА Новости. Финляндия поставит Украине 12-й пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро, содержание помощи не раскрывается, сообщает финляндское минобороны. В пятницу министр обороны страны Микко Савола принимает участие во встрече представителей оборонных ведомств примерно 50 стран на авиабазе "Рамштайн" (Германия), где будет обсуждаться военная помощь Украине. Как ожидается, министры обороны Финляндии и Швеции подпишут там заявление о намерениях по поводу поддержки Украины. "Финляндия поставит Украине очередной пакет оборонных материалов. Президент республики по предложению правительства принял решение по этому вопросу 19 января 2023 года. Это будет 12-й пакет оборонной техники, который будет поставлен на Украину", - говорится в сообщении. Стоимость средств, включенных в эту поставку, министерство оценивает в 400 миллионов евро, а совокупная стоимость всей финской оборонной помощи Украине составляет 590 миллионов евро.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846159142.html
украина
финляндия
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в мире, украина, финляндия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Германия
10:41 20.01.2023
 
Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро

Финляндия поставит Украине самый дорогой пакет военной помощи в более 400 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 янв - РИА Новости. Финляндия поставит Украине 12-й пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро, содержание помощи не раскрывается, сообщает финляндское минобороны.
В пятницу министр обороны страны Микко Савола принимает участие во встрече представителей оборонных ведомств примерно 50 стран на авиабазе "Рамштайн" (Германия), где будет обсуждаться военная помощь Украине. Как ожидается, министры обороны Финляндии и Швеции подпишут там заявление о намерениях по поводу поддержки Украины.
"Финляндия поставит Украине очередной пакет оборонных материалов. Президент республики по предложению правительства принял решение по этому вопросу 19 января 2023 года. Это будет 12-й пакет оборонной техники, который будет поставлен на Украину", - говорится в сообщении.
Стоимость средств, включенных в эту поставку, министерство оценивает в 400 миллионов евро, а совокупная стоимость всей финской оборонной помощи Украине составляет 590 миллионов евро.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
09:39
Американский офицер сообщил Украине плохие новости
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФинляндияГермания
 
 
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