https://ria.ru/20230120/finlyandiya-1846173086.html
Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро
Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро - РИА Новости, 20.01.2023
Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро
Финляндия поставит Украине 12-й пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро, содержание помощи не раскрывается, сообщает финляндское минобороны. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:41
2023-01-20T10:41
2023-01-20T10:41
специальная военная операция на украине
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 янв - РИА Новости. Финляндия поставит Украине 12-й пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро, содержание помощи не раскрывается, сообщает финляндское минобороны. В пятницу министр обороны страны Микко Савола принимает участие во встрече представителей оборонных ведомств примерно 50 стран на авиабазе "Рамштайн" (Германия), где будет обсуждаться военная помощь Украине. Как ожидается, министры обороны Финляндии и Швеции подпишут там заявление о намерениях по поводу поддержки Украины. "Финляндия поставит Украине очередной пакет оборонных материалов. Президент республики по предложению правительства принял решение по этому вопросу 19 января 2023 года. Это будет 12-й пакет оборонной техники, который будет поставлен на Украину", - говорится в сообщении. Стоимость средств, включенных в эту поставку, министерство оценивает в 400 миллионов евро, а совокупная стоимость всей финской оборонной помощи Украине составляет 590 миллионов евро.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846159142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Германия
Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на более 400 миллионов евро
Финляндия поставит Украине самый дорогой пакет военной помощи в более 400 миллионов евро