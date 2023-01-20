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Первый "Фермерский островок" открылся в Кирове при поддержке КМСП - РИА Новости, 20.01.2023
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Первый "Фермерский островок" открылся в Кирове при поддержке КМСП
Первый "Фермерский островок" открылся в Кирове при поддержке КМСП - РИА Новости, 20.01.2023
Первый "Фермерский островок" открылся в Кирове при поддержке КМСП
В Кирове при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый "Фермерский островок", торговая точка для сбыта продукции местных фермеров расположилась в магазине РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:31
2023-01-20T13:31
корпорация мсп
андрей белоусов
александр соколов
александр исаевич
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кирове при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый "Фермерский островок", торговая точка для сбыта продукции местных фермеров расположилась в магазине одной из торговых сетей города, сообщает пресс-служба института развития.На "островке" представлены: свежее и топлёное молоко, сметана, творог, кефир, йогурты, мясные полуфабрикаты, домашняя паста, мёд, а также всевозможные сыры – мягкие, твердые, полутвёрдые, рассольные."Важно поддержать фермерские хозяйства и малых сельхозпроизводителей – дать возможность реализовать свою продукцию напрямую потребителям. В свою очередь, жители Кирова получат доступ к широкому ассортименту фермерской продукции по доступным ценам в магазине "у дома", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Корпорация МСП реализует проект "Фермерский островок" на территории Кировской области совместно с региональным правительством и торговой сетью "Пятерочка"."Сельское хозяйство в Кировской области находится на высоком уровне: продукция и наших крупных сельхозпредприятий, и наших фермеров, очень вкусная и качественная, жители региона ее любят и ценят. И очень важно создавать условия для реализации этих товаров, чтобы каждый желающий смог купить понравившийся продукт", - сказал губернатор Кировской области Александр Соколов, которого цитирует пресс-служба КМСП.Оператором "Фермерского островка" стал сельхозкооператив "Вятское фермерство", созданный личными подсобными хозяйствами Подосиновского района на самом севере области. "Наш кооператив насчитывает уже 30 членов. Мы производим молочную, мясную продукцию. Теперь фермерским хозяйствам будет проще доставлять наши продукты потребителю", – рассказала руководитель кооператива Анна Момотова.В сообщении отмечается, что в текущем году планируется организовать сеть "Фермерских островков" по всей Кировской области.В настоящее время при поддержке КМСП открылись 29 "Фермерских островков" в 19 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской и Волгоградской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае. "Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, андрей белоусов, александр соколов, александр исаевич
Корпорация МСП, Андрей Белоусов, Александр Соколов, Александр Исаевич
13:31 20.01.2023
 

Первый "Фермерский островок" открылся в Кирове при поддержке КМСП

© Фото : пресс-служба Корпорации МСППервый "Фермерский островок" открылся в Кирове при поддержке КМСП
Первый Фермерский островок открылся в Кирове при поддержке КМСП - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Первый "Фермерский островок" открылся в Кирове при поддержке КМСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кирове при поддержке Корпорации МСП (КМСП) открылся первый "Фермерский островок", торговая точка для сбыта продукции местных фермеров расположилась в магазине одной из торговых сетей города, сообщает пресс-служба института развития.
На "островке" представлены: свежее и топлёное молоко, сметана, творог, кефир, йогурты, мясные полуфабрикаты, домашняя паста, мёд, а также всевозможные сыры – мягкие, твердые, полутвёрдые, рассольные.
"Важно поддержать фермерские хозяйства и малых сельхозпроизводителей – дать возможность реализовать свою продукцию напрямую потребителям. В свою очередь, жители Кирова получат доступ к широкому ассортименту фермерской продукции по доступным ценам в магазине "у дома", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Корпорация МСП реализует проект "Фермерский островок" на территории Кировской области совместно с региональным правительством и торговой сетью "Пятерочка".
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"Сельское хозяйство в Кировской области находится на высоком уровне: продукция и наших крупных сельхозпредприятий, и наших фермеров, очень вкусная и качественная, жители региона ее любят и ценят. И очень важно создавать условия для реализации этих товаров, чтобы каждый желающий смог купить понравившийся продукт", - сказал губернатор Кировской области Александр Соколов, которого цитирует пресс-служба КМСП.
Оператором "Фермерского островка" стал сельхозкооператив "Вятское фермерство", созданный личными подсобными хозяйствами Подосиновского района на самом севере области. "Наш кооператив насчитывает уже 30 членов. Мы производим молочную, мясную продукцию. Теперь фермерским хозяйствам будет проще доставлять наши продукты потребителю", – рассказала руководитель кооператива Анна Момотова.
В сообщении отмечается, что в текущем году планируется организовать сеть "Фермерских островков" по всей Кировской области.
В настоящее время при поддержке КМСП открылись 29 "Фермерских островков" в 19 регионах: Новосибирской, Омской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Смоленской, Курганской и Волгоградской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Татарстан и Крым, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае. "Фермерские островки" развиваются в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Корпорация МСПАндрей БелоусовАлександр СоколовАлександр Исаевич
 
 
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