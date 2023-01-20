Не в гробу, а в Аргентине: как фанаты придумывают звездам бессмертие

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Знаменитости при жизни всегда окружены домыслами и слухами — а порой и после смерти. Почему поклонники не желают мириться с фактами, какие теории об исчезновении звезд наиболее известны и как Аргентина стала мифологической страной — в материале РИА Новости.Элвис Пресли и автограф на прощаниеКороль рок-н-ролла умер 16 августа 1977 года, но фанаты в это не поверили — они изобрели несколько теорий, объясняющих, куда исчез великий американский певец современности. Первая гласит: звездный исполнитель устал от популярности настолько, что уехал в Буэнос-Айрес, столицу Аргентины. Этот слух подтверждали десятки гостей аэропорта в Мемфисе. Один из них — американец Джон Спаркс — якобы даже взял у Элвиса на прощание автограф. Подпись передали экспертам, которые внезапно подтвердили ее подлинность. А позже выяснилось, что один из билетов в тот день был оформлен на имя Джона Берроуза — это псевдоним певца.Есть версия, что Пресли уехал лечиться от наркозависимости. Некоторые фанаты уверены: кумир случайно узнал секреты ЦРУ. Другие заявляют, что он посвятил себя некой религии, стал монахом или отшельником. Третьи — что певец подвергся процедуре клонирования. В любом случае, по мнению поклонников, Элвис не умер. И, возможно, даже дожил до наших дней.Маккартни умер, а Леннон живЧего о легендарной четверке только не придумывали. И что автором песен был теоретик Франкфуртской школы Теодор Адорно. И что сама группа — проект спецслужб по ментальному влиянию на молодежь. И что убитый в 1980-м Джон Леннон жив, скрывается и пишет песни для российских исполнителей. Но больше всех не повезло сэру Полу Маккартни. По мнению некоторых, ныне здравствующий 80-летний музыкант давно умер. А все его песни исполняет двойник. Зачем и кому это нужно — неясно, но фанатов не переубедишь. Кстати, подобные слухи ходили и про американскую рок-исполнительницу Аврил Лавин.Майкл Джексон и скрупулезные фанатыКороль поп-музыки умер в 2009-м, но даже сегодня, спустя 13 лет, фанаты изучают обстоятельства его ухода. И утверждают: Джексон жив, а история его кончины — фарс. Хоронили певца в закрытом гробу, тело мало кто видел, в документах о смерти имя звезды якобы написано с ошибками, официальных данных о Майкле нет ни на одном кладбище, а родственники музыканта во время проводов вели себя подозрительно спокойно.Куда же делся Джексон? Есть мнение, что он уехал на Восток, где продолжает писать музыку вдали от настырных фанатов и всеобщего внимания."Оживлять" кумиров больше всего любят поклонники рок-звезд: по их мнению, такие легендарные музыканты, как Джимми Хендрикс и Джим Моррисон, тоже инсценировали свою смерть. Разумеется, чтобы отдохнуть от славы.Федерико Гарсия Лорка и Южная АмерикаЕсли смерть известного человека сопровождают необъяснимые детали, то легенды возникают еще быстрее. Так случилось с испанским поэтом Федерико Гарсией Лоркой. Его расстреляли франкисты в 1936 году в возрасте 38 лет в начале гражданской войны.Однако в 2008-м провели эксгумацию тел общей могилы — и останков поэта не обнаружили. Так появился миф о том, что автора стихов и пьес ранили, он потерял память, но уцелел — и его переправили в Аргентину. В 2015-м испанские журналисты опубликовали документы, подтверждающие расстрел Лорки, но они мало кого убедили.Интересно, что конспирологи отправили Лорку именно в Аргентину. Туда же, по их мнению, якобы сбежал Пресли. А в 1940-е — куда менее приятные исторические личности: нацисты и, возможно, сам Гитлер. Аргентину, как и в целом Южную Америку, выбрали неслучайно. По словам писателя Эдуарда Веркина, это очень мифологизированное место, что отлично прослеживается в латиноамериканской литературе, например, у Марио Варгаса Льосы или Габриэля Гарсии Маркеса. Наталья Нефедова, анализируя образ Буэнос-Айреса в книге "Что такое Аргентина, или Логика абсурда", отмечает, что это — смесь самых разных культур, людей и национальностей. И, конечно, Латинская Америка — это горы и непроходимые леса, где легко затеряться.Кому на Руси жить вечноВ России были свои звезды, которых поклонники хотели обессмертить. Например, Виктор Цой, трагически погибший в автокатастрофе 15 августа 1990 года в 28 лет в Латвии. Поклонникам обстоятельства смерти показались подозрительными — и возникла теория о том, что лидера группы "Кино" убили спецслужбы (агенты ЦРУ украли Элвиса, КГБ ликвидировал Цоя). А потом фанаты решили, что Цой не умирал: якобы устал от славы, эмигрировал в Японию и сочиняет там песни.В России "оживляли" не только певцов и артистов, но и политиков, героев. Самый популярный персонаж — Юрий Гагарин. Это естественно: он летал в космос и видел то, чего не видел никто до него. Возможно, даже говорил с Богом или инопланетянами, считали советские конспирологи. Поэтому, когда 27 марта 1968 года во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-15УТИ космонавт погиб, многие не поверили. Версий, куда он пропал, было несколько. Самых безумных — три. Якобы Гагарин сотрудничал с западными спецслужбами и покончил с собой, после того как его рассекретили. Или его убили те самые инопланетяне. Или он вообще не умирал, а скрывается в Америке.Российским Лоркой стал Николай Гумилев — его расстреляли по политическим причинам в 1921 году. Но находились люди, которые якобы встречали поэта Серебряного века много позже — живого и здорового.Левченко отмечает, что подобные легенды придумывали и про Пушкина: прекрасно знавший французский язык поэт выжил, уехал в Европу и стал писать прозу под псевдонимом Дюма. До сих пор ходят мифы и про семью последнего русского императора.Из теории — в романТеории конспирологов о бессмертии и тайной жизни звезд похожи на готовый сюжет для приключенческого романа. Этим пользуются авторы, создавая на основе подобных легенд собственные произведения. Яркий пример — фантастический роман "Посмотри в глаза чудовищ" Андрея Лазарчука и Михаила Успенского, написанный в 1997-м в жанре криптоистории. Главный герой — Николай Гумилев, якобы выкупленный у чекистов тайным орденом "Пятый Рим".В книге собраны главные конспирологические теории XX века: история о крысах-мутантах в метро Москвы, утраченная библиотека Ивана Грозного, могила Тамерлана, после вскрытия которой началась война, базы нацистов в Антарктиде и экспедиция Берда, целью которой было уничтожение тех самых нацистских баз. В российском сериале "Вампиры средней полосы" звучит намек на истинную судьбу Элвиса Пресли и Валерия Леонтьева. Возможно, американский и российский певцы — один и тот же человек. Вернее, не человек, а вампир, который кочует из страны в страну, меняет амплуа и образы, но остается на сцене. И радует новых поклонников.Преодоление утратыПсихологи отмечают, что теории на тему бессмертия звезд — это нормально.Теории опечаленных фанатов иногда выглядят очень убедительно, отмечает эксперт.Ксения Менделеева, психолог и неокоуч, указывает: конспирологические теории любят люди, которые хотят почувствовать собственную исключительность.По словам психологов, подобные легенды создают не только о знаменитостях, но и о членах семьи. Например, ребенку говорят, что папа был летчик, улетел на небо или уехал в другую страну. Необязательно в Аргентину.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Знаменитости при жизни всегда окружены домыслами и слухами — а порой и после смерти. Почему поклонники не желают мириться с фактами, какие теории об исчезновении звезд наиболее известны и как Аргентина стала мифологической страной — в материале РИА Новости.
Элвис Пресли и автограф на прощание
Король рок-н-ролла умер 16 августа 1977 года, но фанаты в это не поверили — они изобрели несколько теорий, объясняющих, куда исчез великий американский певец современности. Первая гласит: звездный исполнитель устал от популярности настолько, что уехал в Буэнос-Айрес, столицу Аргентины.
Этот слух подтверждали десятки гостей аэропорта в Мемфисе. Один из них — американец Джон Спаркс — якобы даже взял у Элвиса на прощание автограф. Подпись передали экспертам, которые внезапно подтвердили ее подлинность. А позже выяснилось, что один из билетов в тот день был оформлен на имя Джона Берроуза — это псевдоним певца.
Есть версия, что Пресли уехал лечиться от наркозависимости. Некоторые фанаты уверены: кумир случайно узнал секреты ЦРУ. Другие заявляют, что он посвятил себя некой религии, стал монахом или отшельником. Третьи — что певец подвергся процедуре клонирования. В любом случае, по мнению поклонников, Элвис не умер. И, возможно, даже дожил до наших дней.
Маккартни умер, а Леннон жив
Чего о легендарной четверке только не придумывали. И что автором песен был теоретик Франкфуртской школы Теодор Адорно. И что сама группа — проект спецслужб по ментальному влиянию на молодежь. И что убитый в 1980-м Джон Леннон жив, скрывается и пишет песни для российских исполнителей.
Но больше всех не повезло сэру Полу Маккартни. По мнению некоторых, ныне здравствующий 80-летний музыкант давно умер. А все его песни исполняет двойник. Зачем и кому это нужно — неясно, но фанатов не переубедишь. Кстати, подобные слухи ходили и про американскую рок-исполнительницу Аврил Лавин.
Майкл Джексон и скрупулезные фанаты
Король поп-музыки умер в 2009-м, но даже сегодня, спустя 13 лет, фанаты изучают обстоятельства его ухода. И утверждают: Джексон жив, а история его кончины — фарс. Хоронили певца в закрытом гробу, тело мало кто видел, в документах о смерти имя звезды якобы написано с ошибками, официальных данных о Майкле нет ни на одном кладбище, а родственники музыканта во время проводов вели себя подозрительно спокойно.
Майкл Джексон прибывает в отель "Интерконтиненталь" в Праге, Чехия, 1996 год
Куда же делся Джексон? Есть мнение, что он уехал на Восток, где продолжает писать музыку вдали от настырных фанатов и всеобщего внимания.
"Оживлять" кумиров больше всего любят поклонники рок-звезд: по их мнению, такие легендарные музыканты, как Джимми Хендрикс и Джим Моррисон, тоже инсценировали свою смерть. Разумеется, чтобы отдохнуть от славы.
"Фанаты — люди чаще всего инфантильные, зависимые, несамостоятельные, — объясняет Анна Левченко, психолог-консультант. — Им нужен кто-то, чтобы равняться на него, поклоняться ему. Кумира они обожествляют, он для них наделен чем-то сверхъестественным. Просто заболеть и умереть — не про него. Если он делает что-то человеческое, даже набирает вес, его могут отвергнуть".
Федерико Гарсия Лорка и Южная Америка
Если смерть известного человека сопровождают необъяснимые детали, то легенды возникают еще быстрее. Так случилось с испанским поэтом Федерико Гарсией Лоркой. Его расстреляли франкисты в 1936 году в возрасте 38 лет в начале гражданской войны.
Однако в 2008-м провели эксгумацию тел общей могилы — и останков поэта не обнаружили. Так появился миф о том, что автора стихов и пьес ранили, он потерял память, но уцелел — и его переправили в Аргентину. В 2015-м испанские журналисты опубликовали документы, подтверждающие расстрел Лорки, но они мало кого убедили.
"Люди тяжело воспринимают несправедливость, — говорит Левченко. — Мы все воспитаны на сказках, где злодеев наказывают, а храбрых героев награждают. Сложно принять гибель красивых талантливых людей. И молодых — ранняя смерть противоречит законам биологии".
Интересно, что конспирологи отправили Лорку именно в Аргентину. Туда же, по их мнению, якобы сбежал Пресли. А в 1940-е — куда менее приятные исторические личности: нацисты и, возможно, сам Гитлер. Аргентину, как и в целом Южную Америку, выбрали неслучайно. По словам писателя Эдуарда Веркина, это очень мифологизированное место, что отлично прослеживается в латиноамериканской литературе, например, у Марио Варгаса Льосы или Габриэля Гарсии Маркеса. Наталья Нефедова, анализируя образ Буэнос-Айреса в книге "Что такое Аргентина, или Логика абсурда", отмечает, что это — смесь самых разных культур, людей и национальностей. И, конечно, Латинская Америка — это горы и непроходимые леса, где легко затеряться.
Кому на Руси жить вечно
В России были свои звезды, которых поклонники хотели обессмертить. Например, Виктор Цой, трагически погибший в автокатастрофе 15 августа 1990 года в 28 лет в Латвии. Поклонникам обстоятельства смерти показались подозрительными — и возникла теория о том, что лидера группы "Кино" убили спецслужбы (агенты ЦРУ украли Элвиса, КГБ ликвидировал Цоя). А потом фанаты решили, что Цой не умирал: якобы устал от славы, эмигрировал в Японию и сочиняет там песни.
В России "оживляли" не только певцов и артистов, но и политиков, героев. Самый популярный персонаж — Юрий Гагарин. Это естественно: он летал в космос и видел то, чего не видел никто до него. Возможно, даже говорил с Богом или инопланетянами, считали советские конспирологи.
Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля
Поэтому, когда 27 марта 1968 года во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-15УТИ космонавт погиб, многие не поверили. Версий, куда он пропал, было несколько. Самых безумных — три. Якобы Гагарин сотрудничал с западными спецслужбами и покончил с собой, после того как его рассекретили. Или его убили те самые инопланетяне. Или он вообще не умирал, а скрывается в Америке.
Российским Лоркой стал Николай Гумилев — его расстреляли по политическим причинам в 1921 году. Но находились люди, которые якобы встречали поэта Серебряного века много позже — живого и здорового.
Царь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х
Левченко отмечает, что подобные легенды придумывали и про Пушкина: прекрасно знавший французский язык поэт выжил, уехал в Европу и стал писать прозу под псевдонимом Дюма. До сих пор ходят мифы и про семью последнего русского императора.
"Слухи о том, что кто-то выжил, связаны с тем, что погибли дети, которые ни в чем не виноваты, — считает эксперт. — Они просто родились в царской семье и, судя по рассказам современников, были хорошими людьми. Царевны, например, работали в госпиталях. Конечно, очень хочется верить, что кто-то спасся".
Из теории — в роман
Теории конспирологов о бессмертии и тайной жизни звезд похожи на готовый сюжет для приключенческого романа. Этим пользуются авторы, создавая на основе подобных легенд собственные произведения. Яркий пример — фантастический роман "Посмотри в глаза чудовищ" Андрея Лазарчука и Михаила Успенского, написанный в 1997-м в жанре криптоистории. Главный герой — Николай Гумилев, якобы выкупленный у чекистов тайным орденом "Пятый Рим".
В книге собраны главные конспирологические теории XX века: история о крысах-мутантах в метро Москвы, утраченная библиотека Ивана Грозного, могила Тамерлана, после вскрытия которой началась война, базы нацистов в Антарктиде и экспедиция Берда, целью которой было уничтожение тех самых нацистских баз.
В российском сериале "Вампиры средней полосы" звучит намек на истинную судьбу Элвиса Пресли и Валерия Леонтьева. Возможно, американский и российский певцы — один и тот же человек. Вернее, не человек, а вампир, который кочует из страны в страну, меняет амплуа и образы, но остается на сцене. И радует новых поклонников.
Психологи отмечают, что теории на тему бессмертия звезд — это нормально.
"Утрата — настолько масштабное событие, что не поддается осознанию сразу, — рассказывает Дарья Атаманова, психолог-консультант и соавтор подкаста "Потрещим по швам". — Иногда происходит застревание в отрицании. И здесь уже не столь важно, правдива ли конспирологическая версия: человек чувствует себя в ней комфортно, не сталкивается с болью, отчаянием, гневом. Ошибочность собственных идей ему ничем не грозит, зато версия о том, что кумир чудесным образом спасся, дает ощущение безопасности".
Теории опечаленных фанатов иногда выглядят очень убедительно, отмечает эксперт.
"Поддерживать желаемую правду помогает такая ошибка мышления, как предвзятость подтверждения, — добавляет Атаманова. — Мы выхватываем из потока информации факты, которые подтверждают некую теорию, и игнорируем то, что ей противоречит".
Ксения Менделеева, психолог и неокоуч, указывает: конспирологические теории любят люди, которые хотят почувствовать собственную исключительность.
"Они-то знают, что на самом деле происходит, их не проведешь, — говорит эксперт. — Конспирология дает им возможность ощутить себя самыми умными".
По словам психологов, подобные легенды создают не только о знаменитостях, но и о членах семьи. Например, ребенку говорят, что папа был летчик, улетел на небо или уехал в другую страну. Необязательно в Аргентину.
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