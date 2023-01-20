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Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16 - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16 - РИА Новости, 20.01.2023
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16
Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:05
2023-01-20T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
f-16
вашингтон (штат)
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
марк рютте
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру.Министр иностранных дел Нидерландов заявил в ходе дебатов в Палате представителей (нижней палате парламента), что его страна рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.Хукстра отметил, что правительство "непредвзято" рассмотрит такой запрос.В ходе визита в Вашингтон 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Гаага намерена присоединиться к США и Германии в поставках ЗРК Patriot на Украину.Власти Нидерландов ранее также решили выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
нидерланды
украина
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в мире, нидерланды, украина, f-16, вашингтон (штат), пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, F-16, Вашингтон (штат), Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Марк Рютте
12:05 20.01.2023 (обновлено: 12:16 20.01.2023)
 
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16

Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру.
Министр иностранных дел Нидерландов заявил в ходе дебатов в Палате представителей (нижней палате парламента), что его страна рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.
Хукстра отметил, что правительство "непредвзято" рассмотрит такой запрос.
В ходе визита в Вашингтон 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Гаага намерена присоединиться к США и Германии в поставках ЗРК Patriot на Украину.
Власти Нидерландов ранее также решили выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаF-16Вашингтон (штат)Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )Марк Рютте
 
 
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