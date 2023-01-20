https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16 - РИА Новости, 20.01.2023
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16
Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:05
2023-01-20T12:05
2023-01-20T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
f-16
вашингтон (штат)
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
марк рютте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру.Министр иностранных дел Нидерландов заявил в ходе дебатов в Палате представителей (нижней палате парламента), что его страна рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.Хукстра отметил, что правительство "непредвзято" рассмотрит такой запрос.В ходе визита в Вашингтон 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Гаага намерена присоединиться к США и Германии в поставках ЗРК Patriot на Украину.Власти Нидерландов ранее также решили выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
нидерланды
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_8d9203e118c0a136e45d4e4de2514506.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина, f-16, вашингтон (штат), пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, F-16, Вашингтон (штат), Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Марк Рютте
12:05 20.01.2023 (обновлено: 12:16 20.01.2023)
Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16
Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16