https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html

Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16

Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16 - РИА Новости, 20.01.2023

Нидерланды могут поставить Украине истребители F-16

Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:05

2023-01-20T12:05

2023-01-20T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

украина

f-16

вашингтон (штат)

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

марк рютте

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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру.Министр иностранных дел Нидерландов заявил в ходе дебатов в Палате представителей (нижней палате парламента), что его страна рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.Хукстра отметил, что правительство "непредвзято" рассмотрит такой запрос.В ходе визита в Вашингтон 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Гаага намерена присоединиться к США и Германии в поставках ЗРК Patriot на Украину.Власти Нидерландов ранее также решили выделить Украине помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

нидерланды

украина

вашингтон (штат)

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в мире, нидерланды, украина, f-16, вашингтон (штат), пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), марк рютте