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Брянская область и "Россети" обсудили вопросы электросетевого комплекса - РИА Новости, 20.01.2023
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Брянская область и "Россети" обсудили вопросы электросетевого комплекса
Брянская область и "Россети" обсудили вопросы электросетевого комплекса - РИА Новости, 20.01.2023
Брянская область и "Россети" обсудили вопросы электросетевого комплекса
Губернатор Брянский области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский в рамках рабочей... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:48
2023-01-20T14:48
пресс-релизы
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МОСКВА, 20 янв - ПАО "Россети Центр". Губернатор Брянский области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский в рамках рабочей встречи подняли вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса региона, в том числе на приграничных территориях.Игорь Маковский отметил, что в районах электрических сетей, находящихся в непосредственной близости от границы, предпринят ряд специальных мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и защите труда специалистов энергокомпании. Их реализацию координирует оперативный Штаб компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".В условиях непростой обстановки в отдельных районах, брянские энергетики реализуют масштабные проекты в области дополнительных услуг, в числе которых модернизация транспортной инфраструктуры троллейбусного управления столицы области, обновление и строительство сетей наружного освещения, а также создание комфортной городской среды."Вне зависимости от внешней ситуации, наша компания в полной мере выполняет все обязательства по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Брянской области. Слаженная работа с руководством области и районов позволяет оперативно реагировать на любые вызовы, реализовывать проекты по развитию электросетевого комплекса и расширять круг оказываемых энергокомпанией услуг на благо жителей региона", – подчеркнул Игорь Маковский.Александр Богомаз отметил высокий уровень готовности к нештатным ситуациям и профессионализм брянских энергетиков. "Россети Центр" является нашим надежным партнером на протяжении многих лет. Уверен, согласованные усилия и налаженный диалог поможет нам успешно пройти любые испытания и реализовать амбициозные проекты", – заявил Александр Богомаз.​Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
14:48 20.01.2023

Брянская область и "Россети" обсудили вопросы электросетевого комплекса

© Фото : ПАО "Россети Центр"Брянская область и "Россети" обсудили вопросы электросетевого комплекса
Брянская область и Россети обсудили вопросы электросетевого комплекса - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : ПАО "Россети Центр"
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МОСКВА, 20 янв - ПАО "Россети Центр". Губернатор Брянский области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский в рамках рабочей встречи подняли вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса региона, в том числе на приграничных территориях.
Игорь Маковский отметил, что в районах электрических сетей, находящихся в непосредственной близости от границы, предпринят ряд специальных мер по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и защите труда специалистов энергокомпании. Их реализацию координирует оперативный Штаб компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".
В условиях непростой обстановки в отдельных районах, брянские энергетики реализуют масштабные проекты в области дополнительных услуг, в числе которых модернизация транспортной инфраструктуры троллейбусного управления столицы области, обновление и строительство сетей наружного освещения, а также создание комфортной городской среды.
"Вне зависимости от внешней ситуации, наша компания в полной мере выполняет все обязательства по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Брянской области. Слаженная работа с руководством области и районов позволяет оперативно реагировать на любые вызовы, реализовывать проекты по развитию электросетевого комплекса и расширять круг оказываемых энергокомпанией услуг на благо жителей региона", – подчеркнул Игорь Маковский.
Александр Богомаз отметил высокий уровень готовности к нештатным ситуациям и профессионализм брянских энергетиков. "Россети Центр" является нашим надежным партнером на протяжении многих лет. Уверен, согласованные усилия и налаженный диалог поможет нам успешно пройти любые испытания и реализовать амбициозные проекты", – заявил Александр Богомаз.​
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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