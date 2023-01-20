11:10 20.01.2023 (обновлено: 12:36 20.01.2023)
Офис Зеленского надеется, что ситуация с энергоснабжением улучшится в марте
Замглавы офиса Зеленского Шурма надеется на улучшение ситуации с энергоснабжением к весне
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что ситуация с энергоснабжением на Украине может заметно улучшиться с середины марта благодаря весне и усилиям аварийных бригад по восстановлению разрушенной инфраструктуры.
Ранее в национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" сообщали, что на Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления.
"Начиная с середины марта - начала апреля ситуация с поставками электроэнергии должна стать намного лучше", - приводит слова Шурмы украинское издание Vgorode.
Наступление весны и увеличение светового дня, предположительно, снизят потребление электроэнергии на 25-30%; если сейчас производственные мощности во всех отраслях работают на 50-70% своих мощностей, то в марте предприятия смогут адаптировать свой график и выйти на 70-80% от своих прежних показателей, заметил чиновник. Еще один фактор - безостановочный ремонт поврежденных энергообъектов, указал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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