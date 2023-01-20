https://ria.ru/20230120/elektrichestvo-1846181934.html

Офис Зеленского надеется, что ситуация с энергоснабжением улучшится в марте

Офис Зеленского надеется, что ситуация с энергоснабжением улучшится в марте - РИА Новости, 20.01.2023

Офис Зеленского надеется, что ситуация с энергоснабжением улучшится в марте

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что ситуация с энергоснабжением на Украине может заметно улучшиться с середины марта РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:10

2023-01-20T11:10

2023-01-20T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что ситуация с энергоснабжением на Украине может заметно улучшиться с середины марта благодаря весне и усилиям аварийных бригад по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Ранее в национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" сообщали, что на Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления. "Начиная с середины марта - начала апреля ситуация с поставками электроэнергии должна стать намного лучше", - приводит слова Шурмы украинское издание Vgorode. Наступление весны и увеличение светового дня, предположительно, снизят потребление электроэнергии на 25-30%; если сейчас производственные мощности во всех отраслях работают на 50-70% своих мощностей, то в марте предприятия смогут адаптировать свой график и выйти на 70-80% от своих прежних показателей, заметил чиновник. Еще один фактор - безостановочный ремонт поврежденных энергообъектов, указал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230116/elektroenergiya-1845320830.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, укрэнерго, ситуация в днр и лнр