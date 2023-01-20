https://ria.ru/20230120/efimov-1846181806.html
Ефимов: технопарки и промкомплексы Москвы получили льготы на 30 млн рублей
Ефимов: технопарки и промкомплексы Москвы получили льготы на 30 млн рублей - РИА Новости, 20.01.2023
Ефимов: технопарки и промкомплексы Москвы получили льготы на 30 млн рублей
Правительство Москвы в 2022 году предоставило промкомплексам и технопаркам льготы на аренду земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, сообщил заммэра по... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:14
2023-01-20T11:14
2023-01-20T11:15
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году предоставило промкомплексам и технопаркам льготы на аренду земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве действует сниженная ставка арендной платы за земельные участки для предприятий со специальными статусами. Для промкомплексов она составляет 0,3% от кадастровой стоимости, для технопарков – 0,01%. С начала 2022 года такие льготы получили девять столичных предприятий для 14 земельных участков суммарной площадью 19,7 гектара. В результате компании ежегодно смогут экономить свыше 30 миллионов рублей в текущих ценах", - приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.В сообщении уточняется, что в минувшем году арендные льготы получили имущественные комплексы промышленных предприятий "Меридиан", "ММЗ "Вперед", "МНПК "Биотики", "Рот Фронт", "Связьстройдеталь", "Спецкабель", а также технопарки "Калибр", "Московский завод тепловой автоматики", "Телекомпания НТВ".Меру поддержки промышленности в виде сниженных ставок аренды земли столица реализует с 2016 года. Льгота предоставляется на 10 лет и распространяется на предприятия, работающие в социально значимых и наукоемких отраслях.
https://ria.ru/20230119/promzona-1845879810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году предоставило промкомплексам и технопаркам льготы на аренду земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве действует сниженная ставка арендной платы за земельные участки для предприятий со специальными статусами. Для промкомплексов она составляет 0,3% от кадастровой стоимости, для технопарков – 0,01%. С начала 2022 года такие льготы получили девять столичных предприятий для 14 земельных участков суммарной площадью 19,7 гектара. В результате компании ежегодно смогут экономить свыше 30 миллионов рублей в текущих ценах", - приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В сообщении уточняется, что в минувшем году арендные льготы получили имущественные комплексы промышленных предприятий "Меридиан", "ММЗ "Вперед", "МНПК "Биотики", "Рот Фронт", "Связьстройдеталь", "Спецкабель", а также технопарки "Калибр", "Московский завод тепловой автоматики", "Телекомпания НТВ".
Меру поддержки промышленности в виде сниженных ставок аренды земли столица реализует с 2016 года. Льгота предоставляется на 10 лет и распространяется на предприятия, работающие в социально значимых и наукоемких отраслях.