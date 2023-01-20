https://ria.ru/20230120/efimov-1846181806.html

Ефимов: технопарки и промкомплексы Москвы получили льготы на 30 млн рублей

Ефимов: технопарки и промкомплексы Москвы получили льготы на 30 млн рублей - РИА Новости, 20.01.2023

Ефимов: технопарки и промкомплексы Москвы получили льготы на 30 млн рублей

Правительство Москвы в 2022 году предоставило промкомплексам и технопаркам льготы на аренду земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, сообщил заммэра по... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:14

2023-01-20T11:14

2023-01-20T11:15

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году предоставило промкомплексам и технопаркам льготы на аренду земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве действует сниженная ставка арендной платы за земельные участки для предприятий со специальными статусами. Для промкомплексов она составляет 0,3% от кадастровой стоимости, для технопарков – 0,01%. С начала 2022 года такие льготы получили девять столичных предприятий для 14 земельных участков суммарной площадью 19,7 гектара. В результате компании ежегодно смогут экономить свыше 30 миллионов рублей в текущих ценах", - приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.В сообщении уточняется, что в минувшем году арендные льготы получили имущественные комплексы промышленных предприятий "Меридиан", "ММЗ "Вперед", "МНПК "Биотики", "Рот Фронт", "Связьстройдеталь", "Спецкабель", а также технопарки "Калибр", "Московский завод тепловой автоматики", "Телекомпания НТВ".Меру поддержки промышленности в виде сниженных ставок аренды земли столица реализует с 2016 года. Льгота предоставляется на 10 лет и распространяется на предприятия, работающие в социально значимых и наукоемких отраслях.

https://ria.ru/20230119/promzona-1845879810.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)