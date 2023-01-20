https://ria.ru/20230120/dzhikhad-mashiny-1846378998.html
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин"
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин" - РИА Новости, 20.01.2023
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин"
Производство легких бронированных "Джихад-машин" могут запустить в Чечне, сообщили РИА Новости в правительстве республики. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:49
2023-01-20T19:49
2023-01-20T20:30
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
чеченская республика (чечня)
авто
общество
муслим хучиев
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ГРОЗНЫЙ, 20 янв — РИА Новости. Производство легких бронированных "Джихад-машин" могут запустить в Чечне, сообщили РИА Новости в правительстве республики. Уточняется, что накануне председатель местного правительства Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели несколько рабочих встреч с руководством Минпромторга. На них обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто". Впоследствии автомобили планируют испытать в Российском университете спецназа.Отмечается, что правительство Чечни также прорабатывает вопрос создания на базе "Чеченавто" или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной.
https://ria.ru/20230118/e-neva-1845817459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), чеченская республика (чечня), авто, общество, муслим хучиев
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Чеченская республика (Чечня), Авто, Общество, Муслим Хучиев
19:49 20.01.2023 (обновлено: 20:30 20.01.2023)
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин"
В Чечне планируют запустить производство легких бронированных "Джихад-машин"