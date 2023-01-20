https://ria.ru/20230120/dzhikhad-mashiny-1846378998.html

В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин"

В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин" - РИА Новости, 20.01.2023

В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин"

Производство легких бронированных "Джихад-машин" могут запустить в Чечне, сообщили РИА Новости в правительстве республики. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:49

2023-01-20T19:49

2023-01-20T20:30

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

чеченская республика (чечня)

авто

общество

муслим хучиев

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ГРОЗНЫЙ, 20 янв — РИА Новости. Производство легких бронированных "Джихад-машин" могут запустить в Чечне, сообщили РИА Новости в правительстве республики. Уточняется, что накануне председатель местного правительства Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели несколько рабочих встреч с руководством Минпромторга. На них обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто". Впоследствии автомобили планируют испытать в Российском университете спецназа.Отмечается, что правительство Чечни также прорабатывает вопрос создания на базе "Чеченавто" или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной.

https://ria.ru/20230118/e-neva-1845817459.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), чеченская республика (чечня), авто, общество, муслим хучиев