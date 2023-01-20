Рейтинг@Mail.ru
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин" - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/dzhikhad-mashiny-1846378998.html
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин"
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин" - РИА Новости, 20.01.2023
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин"
Производство легких бронированных "Джихад-машин" могут запустить в Чечне, сообщили РИА Новости в правительстве республики. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:49
2023-01-20T20:30
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
чеченская республика (чечня)
авто
общество
муслим хучиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147920/62/1479206246_0:419:2667:1919_1920x0_80_0_0_53bde34f0189c7ec07fcb007dee4491b.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 янв — РИА Новости. Производство легких бронированных "Джихад-машин" могут запустить в Чечне, сообщили РИА Новости в правительстве республики. Уточняется, что накануне председатель местного правительства Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели несколько рабочих встреч с руководством Минпромторга. На них обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто". Впоследствии автомобили планируют испытать в Российском университете спецназа.Отмечается, что правительство Чечни также прорабатывает вопрос создания на базе "Чеченавто" или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной.
https://ria.ru/20230118/e-neva-1845817459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147920/62/1479206246_0:48:2667:2048_1920x0_80_0_0_11a144f4da37352629380489219e9e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), чеченская республика (чечня), авто, общество, муслим хучиев
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Чеченская республика (Чечня), Авто, Общество, Муслим Хучиев
19:49 20.01.2023 (обновлено: 20:30 20.01.2023)
 
В Чечне могут запустить производство "Джихад-машин"

В Чечне планируют запустить производство легких бронированных "Джихад-машин"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПроизводство автомобиля
Производство автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Производство автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 янв — РИА Новости. Производство легких бронированных "Джихад-машин" могут запустить в Чечне, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
Уточняется, что накануне председатель местного правительства Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели несколько рабочих встреч с руководством Минпромторга. На них обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто". Впоследствии автомобили планируют испытать в Российском университете спецназа.
Отмечается, что правительство Чечни также прорабатывает вопрос создания на базе "Чеченавто" или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной.
Электромобиль Neva производства АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 19:02
“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Чеченская республика (Чечня)АвтоОбществоМуслим Хучиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала