https://ria.ru/20230120/dtp-1846342049.html

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 20.01.2023

На МКАД столкнулись пять автомобилей

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД после развязки с Носовихинским шоссе, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:50

2023-01-20T17:50

2023-01-20T17:50

происшествия

авто

мкад

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД после развязки с Носовихинским шоссе, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 3-го километра МКАД, после развязки с Носовихинским шоссе, произошло ДТП с участием 5 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что заняты две полосы движения из пяти в сторону развязки с шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, мкад, россия, москва, дтп