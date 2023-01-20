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На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 20.01.2023
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На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 20.01.2023
На МКАД столкнулись пять автомобилей
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД после развязки с Носовихинским шоссе, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:50
2023-01-20T17:50
происшествия
авто
мкад
россия
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дтп
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД после развязки с Носовихинским шоссе, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 3-го километра МКАД, после развязки с Носовихинским шоссе, произошло ДТП с участием 5 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что заняты две полосы движения из пяти в сторону развязки с шоссе Энтузиастов.
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происшествия, авто, мкад, россия, москва, дтп
Происшествия, Авто, МКАД, Россия, Москва, ДТП
17:50 20.01.2023
 
На МКАД столкнулись пять автомобилей

На внешней стороне третьего километра МКАД столкнулись пять автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД после развязки с Носовихинским шоссе, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 3-го километра МКАД, после развязки с Носовихинским шоссе, произошло ДТП с участием 5 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заняты две полосы движения из пяти в сторону развязки с шоссе Энтузиастов.
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