https://ria.ru/20230120/donbass-1846335829.html

Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР

Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР - РИА Новости, 20.01.2023

Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР

Украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:32

2023-01-20T17:32

2023-01-20T17:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

краматорск

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Краматорск – населенный пункт Карло-Марксово: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в посте ведомства в его Telegram-канале. О последствиях пока не сообщается.

https://ria.ru/20230120/kherson-1846162084.html

донецкая народная республика

украина

краматорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, краматорск, сцкк, происшествия