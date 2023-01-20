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Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/donbass-1846335829.html
Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР
Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР
Украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:32
2023-01-20T17:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
краматорск
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Краматорск – населенный пункт Карло-Марксово: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в посте ведомства в его Telegram-канале. О последствиях пока не сообщается.
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донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, краматорск, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Краматорск, СЦКК, Происшествия
17:32 20.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Краматорск – населенный пункт Карло-Марксово: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в посте ведомства в его Telegram-канале.
О последствиях пока не сообщается.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКраматорскСЦККПроисшествия
 
 
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