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Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР
Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР
Украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:32
2023-01-20T17:32
2023-01-20T17:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
краматорск
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Краматорск – населенный пункт Карло-Марксово: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в посте ведомства в его Telegram-канале. О последствиях пока не сообщается.
https://ria.ru/20230120/kherson-1846162084.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, краматорск, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Краматорск, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Карло-Марксово в ДНР
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет