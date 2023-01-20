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В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 20.01.2023
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В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 20.01.2023
В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя ранены в Горловке и Донецке из-за обстрелов украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:20
2023-01-20T17:20
в мире
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке и Донецке из-за обстрелов украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР. Штаб сообщил о двух пострадавших в своем Telegram-канале. О пострадавшем в Горловке в ведомстве сообщили в 17.02 мск, через минуту штаб сообщил о ранении мужчины в Кировском районе Донецка, также подвергшемся обстрелу. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол
В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Стирол
17:20 20.01.2023
 
В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

В ДНР заявили, что в Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке и Донецке из-за обстрелов украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР.
Штаб сообщил о двух пострадавших в своем Telegram-канале. О пострадавшем в Горловке в ведомстве сообщили в 17.02 мск, через минуту штаб сообщил о ранении мужчины в Кировском районе Донецка, также подвергшемся обстрелу.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 14:52Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
 
В миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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