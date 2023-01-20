https://ria.ru/20230120/donbass-1846332241.html

В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 20.01.2023

В Горловке и Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

Два мирных жителя ранены в Горловке и Донецке из-за обстрелов украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:20

2023-01-20T17:20

2023-01-20T17:20

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке и Донецке из-за обстрелов украинских войск, сообщили в штабе обороны ДНР. Штаб сообщил о двух пострадавших в своем Telegram-канале. О пострадавшем в Горловке в ведомстве сообщили в 17.02 мск, через минуту штаб сообщил о ранении мужчины в Кировском районе Донецка, также подвергшемся обстрелу. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230120/donetsk-1846275653.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, стирол