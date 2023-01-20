https://ria.ru/20230120/dnr-1846132339.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 219 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T00:41
2023-01-20T00:41
2023-01-20T00:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
волноваха
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 219 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Волновахе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 41 обстрел.
https://ria.ru/20230119/debaltsevo-1845924528.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Волноваха
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 219 боеприпасов