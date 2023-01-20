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Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/dnr-1846132339.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 219 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T00:41
2023-01-20T00:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
волноваха
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 219 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Волновахе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 41 обстрел.
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донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, сцкк, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Волноваха
00:41 20.01.2023
 
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 219 боеприпасов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДонецк после обстрела
Донецк после обстрела - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Донецк после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 219 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 219 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Волноваха.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Волновахе.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 41 обстрел.
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