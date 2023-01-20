https://ria.ru/20230120/dnr-1846132339.html

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.01.2023

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 219 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T00:41

2023-01-20T00:41

2023-01-20T00:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

волноваха

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 219 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей в Волновахе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 41 обстрел.

https://ria.ru/20230119/debaltsevo-1845924528.html

донецкая народная республика

украина

волноваха

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донецкая народная республика, украина, сцкк, волноваха