21:51 20.01.2023 (обновлено: 21:52 20.01.2023)
Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД
Захарова обвинила Киев в использовании трагедии в Днепропетровске для получения оружия
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина пытается использовать трагедию в Днепропетровске, чтобы получить новые вооружения и ужесточить санкции против РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на то, что в результате взрыва 14 января был разрушен подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске. "(На тот момент - ред.) внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вначале признал, что причиной трагедии стали действия украинской ПВО, пытавшейся сбить российскую ракету, нацеленную на один из объектов военной или военно-промышленной инфраструктуры. А потом принялся открещиваться от своих слов. Однако ни для кого не секрет, как в реальности работает на Украине система ПВО, которую ВСУ в нарушение международного гуманитарного права часто размещают в жилых кварталах и обломки ракет которой время от времени падают на территорию соседних стран – Польши, Молдавии и Белоруссии", - сказала дипломат в своем ответе СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Киевский режим ежедневно продолжает не только хладнокровно обстреливать российские населенные пункты и убивать их жителей, но и бессовестно обвинять Россию в собственных преступлениях", - подчеркнула она.
"Режим Зеленского цинично стремится использовать эту трагедию, чтобы добиться от Запада ужесточения антироссийских санкций и предоставления новых партий оружия. Причем аппетиты в Киеве продолжают расти. Сейчас тамошняя верхушка требует предоставить системы ПВО/ПРО, дальнобойные артиллерийские снаряды, тяжелые танки и другую бронетехнику, ударные БПЛА, боевую авиацию. Одновременно украинские власти продолжают беззастенчиво клянчить деньги у своих западных кураторов", - добавила Захарова.
Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал заявление об отставке. Постпред России при ООН Василий Небензя позже заявил, что трагедии в Днепропетровске не случилось бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву.