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Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/dnepropetrovsk-1846396076.html
Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД
Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 20.01.2023
Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД
Украина пытается использовать трагедию в Днепропетровске, чтобы получить новые вооружения и ужесточить санкции против РФ, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T21:51
2023-01-20T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
украина
днепропетровск
вооруженные силы украины
владимир зеленский
алексей арестович
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина пытается использовать трагедию в Днепропетровске, чтобы получить новые вооружения и ужесточить санкции против РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова обратила внимание на то, что в результате взрыва 14 января был разрушен подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске. "(На тот момент - ред.) внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вначале признал, что причиной трагедии стали действия украинской ПВО, пытавшейся сбить российскую ракету, нацеленную на один из объектов военной или военно-промышленной инфраструктуры. А потом принялся открещиваться от своих слов. Однако ни для кого не секрет, как в реальности работает на Украине система ПВО, которую ВСУ в нарушение международного гуманитарного права часто размещают в жилых кварталах и обломки ракет которой время от времени падают на территорию соседних стран – Польши, Молдавии и Белоруссии", - сказала дипломат в своем ответе СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ. "Киевский режим ежедневно продолжает не только хладнокровно обстреливать российские населенные пункты и убивать их жителей, но и бессовестно обвинять Россию в собственных преступлениях", - подчеркнула она. "Режим Зеленского цинично стремится использовать эту трагедию, чтобы добиться от Запада ужесточения антироссийских санкций и предоставления новых партий оружия. Причем аппетиты в Киеве продолжают расти. Сейчас тамошняя верхушка требует предоставить системы ПВО/ПРО, дальнобойные артиллерийские снаряды, тяжелые танки и другую бронетехнику, ударные БПЛА, боевую авиацию. Одновременно украинские власти продолжают беззастенчиво клянчить деньги у своих западных кураторов", - добавила Захарова. Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал заявление об отставке. Постпред России при ООН Василий Небензя позже заявил, что трагедии в Днепропетровске не случилось бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву.
https://ria.ru/20230120/postavki-1846382501.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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в мире, мария захарова, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины, владимир зеленский, алексей арестович
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Алексей Арестович
21:51 20.01.2023 (обновлено: 21:52 20.01.2023)
 
Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД

Захарова обвинила Киев в использовании трагедии в Днепропетровске для получения оружия

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина пытается использовать трагедию в Днепропетровске, чтобы получить новые вооружения и ужесточить санкции против РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на то, что в результате взрыва 14 января был разрушен подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске. "(На тот момент - ред.) внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вначале признал, что причиной трагедии стали действия украинской ПВО, пытавшейся сбить российскую ракету, нацеленную на один из объектов военной или военно-промышленной инфраструктуры. А потом принялся открещиваться от своих слов. Однако ни для кого не секрет, как в реальности работает на Украине система ПВО, которую ВСУ в нарушение международного гуманитарного права часто размещают в жилых кварталах и обломки ракет которой время от времени падают на территорию соседних стран – Польши, Молдавии и Белоруссии", - сказала дипломат в своем ответе СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.
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"Киевский режим ежедневно продолжает не только хладнокровно обстреливать российские населенные пункты и убивать их жителей, но и бессовестно обвинять Россию в собственных преступлениях", - подчеркнула она.
"Режим Зеленского цинично стремится использовать эту трагедию, чтобы добиться от Запада ужесточения антироссийских санкций и предоставления новых партий оружия. Причем аппетиты в Киеве продолжают расти. Сейчас тамошняя верхушка требует предоставить системы ПВО/ПРО, дальнобойные артиллерийские снаряды, тяжелые танки и другую бронетехнику, ударные БПЛА, боевую авиацию. Одновременно украинские власти продолжают беззастенчиво клянчить деньги у своих западных кураторов", - добавила Захарова.
Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал заявление об отставке. Постпред России при ООН Василий Небензя позже заявил, что трагедии в Днепропетровске не случилось бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву.
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