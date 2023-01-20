https://ria.ru/20230120/dnepropetrovsk-1846396076.html

Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД

Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 20.01.2023

Киев использует взрыв в Днепропетровске для получения оружия, заявили в МИД

Украина пытается использовать трагедию в Днепропетровске, чтобы получить новые вооружения и ужесточить санкции против РФ, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T21:51

2023-01-20T21:51

2023-01-20T21:52

специальная военная операция на украине

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мария захарова

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владимир зеленский

алексей арестович

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина пытается использовать трагедию в Днепропетровске, чтобы получить новые вооружения и ужесточить санкции против РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова обратила внимание на то, что в результате взрыва 14 января был разрушен подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске. "(На тот момент - ред.) внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вначале признал, что причиной трагедии стали действия украинской ПВО, пытавшейся сбить российскую ракету, нацеленную на один из объектов военной или военно-промышленной инфраструктуры. А потом принялся открещиваться от своих слов. Однако ни для кого не секрет, как в реальности работает на Украине система ПВО, которую ВСУ в нарушение международного гуманитарного права часто размещают в жилых кварталах и обломки ракет которой время от времени падают на территорию соседних стран – Польши, Молдавии и Белоруссии", - сказала дипломат в своем ответе СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ. "Киевский режим ежедневно продолжает не только хладнокровно обстреливать российские населенные пункты и убивать их жителей, но и бессовестно обвинять Россию в собственных преступлениях", - подчеркнула она. "Режим Зеленского цинично стремится использовать эту трагедию, чтобы добиться от Запада ужесточения антироссийских санкций и предоставления новых партий оружия. Причем аппетиты в Киеве продолжают расти. Сейчас тамошняя верхушка требует предоставить системы ПВО/ПРО, дальнобойные артиллерийские снаряды, тяжелые танки и другую бронетехнику, ударные БПЛА, боевую авиацию. Одновременно украинские власти продолжают беззастенчиво клянчить деньги у своих западных кураторов", - добавила Захарова. Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал заявление об отставке. Постпред России при ООН Василий Небензя позже заявил, что трагедии в Днепропетровске не случилось бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву.

https://ria.ru/20230120/postavki-1846382501.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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