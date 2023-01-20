https://ria.ru/20230120/brakonerstvo-1846161954.html

В Туве браконьер убил краснокнижного манула

В Туве браконьер убил краснокнижного манула - РИА Новости, 20.01.2023

В Туве браконьер убил краснокнижного манула

Полиция задержала в Туве подозреваемого в убийстве краснокнижного дикого кота манула, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:54

2023-01-20T09:54

2023-01-20T10:04

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Полиция задержала в Туве подозреваемого в убийстве краснокнижного дикого кота манула, сообщила пресс-служба МВД республики. По ее данным, убитое животное было найдено сотрудниками полиции и государственного комитета по охране объектов животного мира и водных геологических ресурсов Тува в ходе совместного рейда. Инспекторами ДПС на 31-м километре автодороги "А-161" Ак-Довурак-Абакан для проверки была остановлена "Лада Калина" под управлением 43-летнего жителя села Аксы-Барлык. В ней также находились односельчане водителя. "В ходе досмотра транспортного средства полицейскими в багажном отсеке был обнаружен камуфляжный рюкзак, внутри которого находилась туша дикого кота (манула), занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Данные лица были доставлены для разбирательств в отдел полиции. Установлено, что незаконную добычу краснокнижного животного осуществил 56-летний пассажир, который пояснил, что поставил проволочную ловушку в местечке вблизи села Дон-Терезин. Туша манула изъята", - говорится в сообщении. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Действия браконьера подпадают под ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации), санкцией которой предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20220905/ubiystva-1814428271.html

https://ria.ru/20210708/brakonery-1740406788.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия