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В Туве браконьер убил краснокнижного манула - РИА Новости, 20.01.2023
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В Туве браконьер убил краснокнижного манула
В Туве браконьер убил краснокнижного манула - РИА Новости, 20.01.2023
В Туве браконьер убил краснокнижного манула
Полиция задержала в Туве подозреваемого в убийстве краснокнижного дикого кота манула, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:54
2023-01-20T10:04
происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Полиция задержала в Туве подозреваемого в убийстве краснокнижного дикого кота манула, сообщила пресс-служба МВД республики. По ее данным, убитое животное было найдено сотрудниками полиции и государственного комитета по охране объектов животного мира и водных геологических ресурсов Тува в ходе совместного рейда. Инспекторами ДПС на 31-м километре автодороги "А-161" Ак-Довурак-Абакан для проверки была остановлена "Лада Калина" под управлением 43-летнего жителя села Аксы-Барлык. В ней также находились односельчане водителя. "В ходе досмотра транспортного средства полицейскими в багажном отсеке был обнаружен камуфляжный рюкзак, внутри которого находилась туша дикого кота (манула), занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Данные лица были доставлены для разбирательств в отдел полиции. Установлено, что незаконную добычу краснокнижного животного осуществил 56-летний пассажир, который пояснил, что поставил проволочную ловушку в местечке вблизи села Дон-Терезин. Туша манула изъята", - говорится в сообщении. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Действия браконьера подпадают под ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации), санкцией которой предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20220905/ubiystva-1814428271.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
09:54 20.01.2023 (обновлено: 10:04 20.01.2023)
 
В Туве браконьер убил краснокнижного манула

В Туве браконьер убил краснокнижного манула проволочной ловушкой

© РИА Новости / Максим БлиновМанул
Манул - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Манул . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Полиция задержала в Туве подозреваемого в убийстве краснокнижного дикого кота манула, сообщила пресс-служба МВД республики.
По ее данным, убитое животное было найдено сотрудниками полиции и государственного комитета по охране объектов животного мира и водных геологических ресурсов Тува в ходе совместного рейда. Инспекторами ДПС на 31-м километре автодороги "А-161" Ак-Довурак-Абакан для проверки была остановлена "Лада Калина" под управлением 43-летнего жителя села Аксы-Барлык. В ней также находились односельчане водителя.
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"В ходе досмотра транспортного средства полицейскими в багажном отсеке был обнаружен камуфляжный рюкзак, внутри которого находилась туша дикого кота (манула), занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Данные лица были доставлены для разбирательств в отдел полиции. Установлено, что незаконную добычу краснокнижного животного осуществил 56-летний пассажир, который пояснил, что поставил проволочную ловушку в местечке вблизи села Дон-Терезин. Туша манула изъята", - говорится в сообщении.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Действия браконьера подпадают под ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации), санкцией которой предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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