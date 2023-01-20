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Поляки смогут найти ближайшее бомбоубежище с помощью мобильного приложения - РИА Новости, 20.01.2023
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Поляки смогут найти ближайшее бомбоубежище с помощью мобильного приложения
Поляки смогут найти ближайшее бомбоубежище с помощью мобильного приложения - РИА Новости, 20.01.2023
Поляки смогут найти ближайшее бомбоубежище с помощью мобильного приложения
Польские службы подготовили приложение для мобильных устройств, которое покажет местным жителям ближайшее бомбоубежище, передает радиостанция RMF FM слова главы РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:56
2023-01-20T17:56
в мире
польша
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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Польские службы подготовили приложение для мобильных устройств, которое покажет местным жителям ближайшее бомбоубежище, передает радиостанция RMF FM слова главы Государственной пожарной стражи генерала Анджея Бартковяка. "В течение нескольких недель может быть представлено приложение, указывающее жителям ближайшее место убежища. Оно уже готово", - сказал он. По словам Бартковяка, приложение будет интегрировано с уже существующим приложением "112". Сейчас проводятся последние проверки и тесты. Как признал представитель погранстражи, проведенная в последние месяцы проверка убежищ продемонстрировала, что "там многое нужно сделать". "За 30 лет в ... Польше никто этого не делал", - отметил он. "Закон о защите населения готовится. Думаю, через несколько недель он будет в сейме. Там есть средства на то, чтобы навести порядок в убежищах", - указал Бартковяк. Согласно данным проведенной проверки, в Польше насчитывается 62 тыс. бомбоубежищ.
https://ria.ru/20221209/bomboubezhischa-1837650226.html
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в мире, польша
В мире, Польша
17:56 20.01.2023
 
Поляки смогут найти ближайшее бомбоубежище с помощью мобильного приложения

Польские службы подготовили приложение, которое покажет жителям ближайшее бомбоубежище

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Польские службы подготовили приложение для мобильных устройств, которое покажет местным жителям ближайшее бомбоубежище, передает радиостанция RMF FM слова главы Государственной пожарной стражи генерала Анджея Бартковяка.
"В течение нескольких недель может быть представлено приложение, указывающее жителям ближайшее место убежища. Оно уже готово", - сказал он.
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По словам Бартковяка, приложение будет интегрировано с уже существующим приложением "112". Сейчас проводятся последние проверки и тесты.
Как признал представитель погранстражи, проведенная в последние месяцы проверка убежищ продемонстрировала, что "там многое нужно сделать". "За 30 лет в ... Польше никто этого не делал", - отметил он.
"Закон о защите населения готовится. Думаю, через несколько недель он будет в сейме. Там есть средства на то, чтобы навести порядок в убежищах", - указал Бартковяк.
Согласно данным проведенной проверки, в Польше насчитывается 62 тыс. бомбоубежищ.
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