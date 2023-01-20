Рейтинг@Mail.ru
Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/bayden-1846138806.html
Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы
Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы - РИА Новости, 20.01.2023
Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы
Президент США Джо Байден использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, чтобы дать понять, насколько незначительным он считает дело о секретных документах,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T03:25
2023-01-20T03:25
в мире
джо байден
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831430442_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_d7594833bf90fe531734e22bfc897492.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, чтобы дать понять, насколько незначительным он считает дело о секретных документах, обнаруженных у него дома. Байден использовал фразу "there's no there there". Это выражение стало популярным в англоязычном мире после публикации в 1937 году книги "Автобиография каждого" американской писательницы-модернистки Гертруды Стайн. Она таким образом описала свои ощущения от того, что дома, в котором она провела свое детство, больше не существует. Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
https://ria.ru/20230113/bayden-1844769657.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831430442_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_cd9bfc097be1176e0e9f15bf9468da70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, украина
В мире, Джо Байден, США, Украина
03:25 20.01.2023
 
Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы

Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами фразой писательницы Стайн

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, чтобы дать понять, насколько незначительным он считает дело о секретных документах, обнаруженных у него дома.
"Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего", - сказал журналистам Байден, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Байден использовал фразу "there's no there there". Это выражение стало популярным в англоязычном мире после публикации в 1937 году книги "Автобиография каждого" американской писательницы-модернистки Гертруды Стайн. Она таким образом описала свои ощущения от того, что дома, в котором она провела свое детство, больше не существует.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 22:21
Белый дом назвал гипотетическим опрос Байдена о секретных документах
 
В миреДжо БайденСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала