Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы

Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы - РИА Новости, 20.01.2023

Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы

Президент США Джо Байден использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, чтобы дать понять, насколько незначительным он считает дело о секретных документах,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T03:25

2023-01-20T03:25

2023-01-20T03:25

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, чтобы дать понять, насколько незначительным он считает дело о секретных документах, обнаруженных у него дома. Байден использовал фразу "there's no there there". Это выражение стало популярным в англоязычном мире после публикации в 1937 году книги "Автобиография каждого" американской писательницы-модернистки Гертруды Стайн. Она таким образом описала свои ощущения от того, что дома, в котором она провела свое детство, больше не существует. Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.

сша

украина

2023

Новости

