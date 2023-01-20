Байден прокомментировал секретные документы фразой писательницы
Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами фразой писательницы Стайн
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, чтобы дать понять, насколько незначительным он считает дело о секретных документах, обнаруженных у него дома.
"Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего", - сказал журналистам Байден, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Байден использовал фразу "there's no there there". Это выражение стало популярным в англоязычном мире после публикации в 1937 году книги "Автобиография каждого" американской писательницы-модернистки Гертруды Стайн. Она таким образом описала свои ощущения от того, что дома, в котором она провела свое детство, больше не существует.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.