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Эксперты не исключили поставок Киеву боевой авиации - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/aviatsiya-1846291378.html
Эксперты не исключили поставок Киеву боевой авиации
Эксперты не исключили поставок Киеву боевой авиации - РИА Новости, 20.01.2023
Эксперты не исключили поставок Киеву боевой авиации
Страны НАТО могут рассмотреть варианты поставки Киеву боевой авиации, однако должны учитывать, что украинские аэродромы находятся в досягаемости российских... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:36
2023-01-20T15:36
специальная военная операция на украине
константин сивков
игорь коротченко
украина
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны НАТО могут рассмотреть варианты поставки Киеву боевой авиации, однако должны учитывать, что украинские аэродромы находятся в досягаемости российских ракет, а пилоты не обучены к управлению западной техникой, рассказали РИА Новости эксперты. Нидерланды изучат возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщили ранее местные СМИ со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру. Президент США Джо Байден поручил выделить до 2,5 миллиардов долларов на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. "Это продолжение политики западных стран по накачиванию Украины вооружением. Это будет продолжаться, и впереди - поставка основных боевых танков западного производства, дальше, возможно, боевой авиации и боевых вертолетов. Поэтому не должно быть никаких иллюзий и ожиданий, что поставки прекратятся, они будут только нарастать", - сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В то же время доктор военных наук Константин Сивков заявил, что возможности поставить Украине любую авиацию в настоящее время у НАТО "практически не существует". "Аэродромы находятся под огнем наших ракет, они там будут быстро уничтожены, а действия с территории стран Европы – это будет означать вступление Европы в войну против России, они на это не пойдут. К тому же необходимо иметь соответствующим образом подготовленных пилотов, которых у них (у Украины – ред.) тоже пока не имеется", - отметил Сивков.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
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константин сивков, игорь коротченко, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Константин Сивков, Игорь Коротченко, Украина, НАТО
15:36 20.01.2023
 
Эксперты не исключили поставок Киеву боевой авиации

Эксперт Коротченко допустил, что страны Запада начнут поставлять Украине боевую авиацию

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II ВВС США
Группа истребителей F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны НАТО могут рассмотреть варианты поставки Киеву боевой авиации, однако должны учитывать, что украинские аэродромы находятся в досягаемости российских ракет, а пилоты не обучены к управлению западной техникой, рассказали РИА Новости эксперты.
Нидерланды изучат возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщили ранее местные СМИ со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру. Президент США Джо Байден поручил выделить до 2,5 миллиардов долларов на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
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"Это продолжение политики западных стран по накачиванию Украины вооружением. Это будет продолжаться, и впереди - поставка основных боевых танков западного производства, дальше, возможно, боевой авиации и боевых вертолетов. Поэтому не должно быть никаких иллюзий и ожиданий, что поставки прекратятся, они будут только нарастать", - сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В то же время доктор военных наук Константин Сивков заявил, что возможности поставить Украине любую авиацию в настоящее время у НАТО "практически не существует".
"Аэродромы находятся под огнем наших ракет, они там будут быстро уничтожены, а действия с территории стран Европы – это будет означать вступление Европы в войну против России, они на это не пойдут. К тому же необходимо иметь соответствующим образом подготовленных пилотов, которых у них (у Украины – ред.) тоже пока не имеется", - отметил Сивков.
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