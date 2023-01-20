Эксперты не исключили поставок Киеву боевой авиации
Эксперт Коротченко допустил, что страны Запада начнут поставлять Украине боевую авиацию
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны НАТО могут рассмотреть варианты поставки Киеву боевой авиации, однако должны учитывать, что украинские аэродромы находятся в досягаемости российских ракет, а пилоты не обучены к управлению западной техникой, рассказали РИА Новости эксперты.
Нидерланды изучат возможность поставок Украине истребителей F-16, сообщили ранее местные СМИ со ссылкой на главу МИД королевства Вопке Хукстру. Президент США Джо Байден поручил выделить до 2,5 миллиардов долларов на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
"Это продолжение политики западных стран по накачиванию Украины вооружением. Это будет продолжаться, и впереди - поставка основных боевых танков западного производства, дальше, возможно, боевой авиации и боевых вертолетов. Поэтому не должно быть никаких иллюзий и ожиданий, что поставки прекратятся, они будут только нарастать", - сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В то же время доктор военных наук Константин Сивков заявил, что возможности поставить Украине любую авиацию в настоящее время у НАТО "практически не существует".
"Аэродромы находятся под огнем наших ракет, они там будут быстро уничтожены, а действия с территории стран Европы – это будет означать вступление Европы в войну против России, они на это не пойдут. К тому же необходимо иметь соответствующим образом подготовленных пилотов, которых у них (у Украины – ред.) тоже пока не имеется", - отметил Сивков.