https://ria.ru/20230120/artilleriya-1846186316.html

Артиллеристы уничтожили украинский расчет гаубицы Д-20 под Херсоном

Артиллеристы уничтожили украинский расчет гаубицы Д-20 под Херсоном - РИА Новости, 20.01.2023

Артиллеристы уничтожили украинский расчет гаубицы Д-20 под Херсоном

Российские артиллеристы в четверг нанесли удар по позициям украинских визави в пригороде Херсона, уничтожив расчет гаубицы Д-20 и саму пушку, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:18

2023-01-20T11:18

2023-01-20T11:18

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безопасность

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украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы в четверг нанесли удар по позициям украинских визави в пригороде Херсона, уничтожив расчет гаубицы Д-20 и саму пушку, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "По информации от источника в Херсоне, вчера в районе Белозерки Вооруженными силами России был нанесен артиллерийский удар по одной из позиций 406-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате которого артиллерийский расчёт был уничтожен, в том числе 152-мм пушка-гаубица Д-20, 3 солдата противника убиты, 2 получили тяжелые ранения", - сказал представитель экстренных служб. По данным источника, "этот расчет выполнял преступные приказы командования, обстреливая гражданскую инфраструктуру города Голая Пристань".

https://ria.ru/20230119/donbass-1845862753.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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