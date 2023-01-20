https://ria.ru/20230120/artilleriya-1846186316.html
Артиллеристы уничтожили украинский расчет гаубицы Д-20 под Херсоном
Артиллеристы уничтожили украинский расчет гаубицы Д-20 под Херсоном - РИА Новости, 20.01.2023
Артиллеристы уничтожили украинский расчет гаубицы Д-20 под Херсоном
Российские артиллеристы в четверг нанесли удар по позициям украинских визави в пригороде Херсона, уничтожив расчет гаубицы Д-20 и саму пушку, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:18
2023-01-20T11:18
2023-01-20T11:18
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы в четверг нанесли удар по позициям украинских визави в пригороде Херсона, уничтожив расчет гаубицы Д-20 и саму пушку, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "По информации от источника в Херсоне, вчера в районе Белозерки Вооруженными силами России был нанесен артиллерийский удар по одной из позиций 406-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате которого артиллерийский расчёт был уничтожен, в том числе 152-мм пушка-гаубица Д-20, 3 солдата противника убиты, 2 получили тяжелые ранения", - сказал представитель экстренных служб. По данным источника, "этот расчет выполнял преступные приказы командования, обстреливая гражданскую инфраструктуру города Голая Пристань".
https://ria.ru/20230119/donbass-1845862753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Артиллеристы уничтожили украинский расчет гаубицы Д-20 под Херсоном
Артиллеристы точным ударом уничтожили украинский расчет гаубицы Д-20 в пригороде Херсона